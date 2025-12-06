¿Por qué la Virgen del Acceso Este se tiñó de rojo?

La figura de la Virgen del predio del Acceso Este se iluminó de rojo esta semana. A qué se debe este color.

La Virgen del Acceso Este roja llamó la atención de los transeúntes y conductores.

La Virgen del Acceso Este se iluminó completamente de rojo el lunes a la noche. Esta decisión que acaparó la mirada de los vecinos fue tomada por el municipio de Guaymallén. Se debe a una serie de actividades que se llevan a cabo por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

monumento a la virgen acceso este_1.jpg La Virgen del Acceso Este es un punto de referencia para los mendocinos. ALF PONCE MERCADO / MDZ La Virgen teñida de rojo El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud, con la intención de crear una jornada dedicada plenamente a la concientización de esta problemática para trabajar en la educación y el compromiso político frente a una epidemia que en esa época avanzaba rápidamente. Se estima que en todo el mundo más de 44 millones de personas perdieron la vida debido a esta problemática.

Según datos del gobierno nacional en el año 2023 se estimó que en el país más de 140 mil personas fueron diagnosticadas con VIH. También se registró que aproximadamente el 70 por ciento de las personas que conocía su diagnóstico se atendía en el subsistema público de salud. Para ese año, más de 65 mil ciudadanos se encontraban en tratamiento antirretroviral en el mismo.

Testeos gratuitos en el Predio de la Virgen En este contexto, el municipio de Guaymallén se hizo eco de esta problemática buscando profundizar la concientización acerca de la prevención y también el control periódico del SIDA, dado que comenzando el tratamiento en etapas tempranas hay buen pronóstico con buena calidad de vida. Además de la campaña de concientización que inició con la iluminación de la Virgen, se realizarán testeos rápidos de VIH y sífilis los días sábados 6 y 13 de diciembre en el Predio de la Virgen de 19 a 22.

Los datos del VIH en Mendoza Foto: Shutterstock Los resultados de los testeos rápidos demoran 15 minutos. Foto: Shutterstock Mendoza elige saber Sumado a esta serie de actividades, la provincia impulsa la campaña “Mendoza elige saber” con el objetivo de informar sobre medidas preventivas y promocionar los testeos rápidos, gratuitos, confidenciales y con devolución del resultado en el momento.