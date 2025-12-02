Realizarán testeos gratis contra el VIH en Mendoza: dónde y cuándo

El 1 de diciembre fue el Día Mundial de Lucha contra el Sida ( VIH ) y la Municipalidad de Guaymallén confirmó que se sumará a la campaña en la que ofrecerá testeos gratis para los mendocinos que deseen ir a controlarse. Desde la comuna entienden que esta medida puede ser de prevención para miles de personas.

Las actividades se realizarán los sábados 6 y 13 de diciembre , en el Predio de la Virgen, entre 19 y 22 horas, cuando se realizarán testeos rápidos de VIH y sífilis.

Todas estas acciones son para profundizar la concientización acerca de la prevención y también el control periódico, dado que comenzando el tratamiento en etapas tempranas hay buen pronóstico con buena calidad de vida.

En la provincia de Mendoza se registró un alza de 38% más de casos de sífilis en el último año, por lo que las autoridades llaman a controlarse y a cuidarse antes de tener relaciones sexuales.

El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue establecido en 1988 por la Organización Mundial de la Salud, con la intención era crear una jornada dedicada plenamente a la concientización de esta problemática para trabajar en la educación y el compromiso político frente a una epidemia que en esa época avanzaba rápidamente.

El virus del VIH se puede detectar con testeos gratuitos en la provincia.

Se estima que más de 44 millones de personas perdieron la vida por esta problemática en todo el mundo.

Para 2024, 40,8 millones de personas vivían con VIH, de las cuales el 65% se encuentran en la Región Africana. Además, durante el año pasado se registraron 630.000 muertes asociadas al VIH y que 1,3 millones de individuos lo contrajeron.

Además, en 2024, el 87% de las personas con VIH conocía su estado y de este número, el 77% recibió terapia antirretroviral y el 73% contaban con cargas virales suprimidas.

En 2025, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida presenta el tema “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al Sida”.