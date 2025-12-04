La nueva cara del Acceso Este: qué obras harán y cuánto invertirán en la remodelación

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el llamado a licitación para la remodelación del Acceso Este . La obra para intervenir una de las principales arterias del Gran Mendoza contará con un presupuesto de $128.000 millones que saldrán de los Fondos del Resarcimiento. Los trabajos se realizarán en dos tramos de la Ruta 7 , uno en Maipú y el otro el Guaymallén.

A través de los decretos 2701 y 2702, publicados este jueves en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó el llamado a licitación para la refuncionalización de la Ruta 7. Las obras se realizarán en dos tramos. Uno abarca el Acceso Este en Guaymallén desde el Nudo Vial hasta la calle Arturo González y el otro desde allí hasta calle Lamadrid, en Maipú.

Esta intervención había sido anunciada meses atrás por el Gobierno de Mendoza, en el marco del plan de obras apuntados a remodelar tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que pasaron a jurisdicción de la provincia a partir de un convenio firmado con Vialidad Nacional.

Ante la paralización de la obra pública dispuesta por la presidencia de Javier Milei, Cornejo decidió hacerse cargo de la administración del Acceso Este , el Acceso Sur y la ruta que conecta Pareditas con San Rafael para remodelar estos transitados caminos con fondos provinciales.

El financiamiento para esta obras saldrá de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, los 1.023 millones de dólares que originalmente se iban a destinar a la construcción de la represa Portezuelo del Viento pero que finalmente se distribuirán en múltiples obras de infraestructura en toda la provincia.

El Acceso Este tendrá tres trochas hasta la calle Arturo González.

La nueva cara del Acceso Este

Las licitaciones lanzadas este jueves por el Gobierno provincial apuntan a modernizar 30,4 km del Acceso Este entre la calle Lamadrid de Maipú y el Nudo Vial en el límite entre Guaymallén y Capital. La inversión prevista será de $128 mil millones.

Las obras proyectadas en el tramo más urbano de la Ruta 7 incluyen la repavimentación y ampliación del Acceso Este. También la construcción de la tercera trocha a partir de la intersección con Houssay hacia el Este.

Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Guaymallén. Acceso Este (Ruta 7) a la altura de Guaymallén. Prensa Gobierno

Asimismo, el plan también comprende la construcción de cruces elevados, el ensanche de puentes, mejoras pluviales y también nueva infraestructura urbana.

La intervención apunta a mejorar la seguridad vial y la circulación en una de las principales arterias del Gran Mendoza, por donde circulan 120.000 vehículos por día.

El tramo de obra que atraviesa Guaymallén desde el Nudo Vial hasta calle Arturo González consistirá en la refuncionalización de 11.6 km y tendrá un presupuesto destinado de $70.510.746.262. La apertura de sobres para esta licitación se realizará el próximo 23 de diciembre.

Por su parte, para el tramo que va desde calle Arturo González hasta calle Lamadrid de Maipú las obras abarcarán un total de 18.8 km y el presupuesto específico será de $57.857.662.026,74. Las ofertas para este segmento se conocerán el próximo 22 de diciembre.