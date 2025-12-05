Entre noviembre y lo que va de diciembre, empresas y provincias argentinas emitieron deuda por más de US$ 6.000 millones y se espera en las próximas semanas siga en aumento. En ese contexto, este viernes el Gobierno anunció la emisión de un nuevo bono en dólares a cuatro años por parte del Tesoro Nacional bajo legislación local.

"Sin dudas, uno de los hitos que marcó el resultado electoral fue la amplia emisión de títulos hard dollar. Entre corporativos y sub soberanos, se llevan emitidos US$6.200 millones desde las elecciones. Noviembre cerró con US$4.600 millones emitidos y diciembre ya acumula US$1.630 millones”, señaló la consultora Romano Group.

En las últimas semanas, el apetito por la deuda argentina creció y tanto empresas como provincias llevan colocando deuda y se espera que siga en aumento. La colocación de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas privadas se dieron principalmente del sector Oil&Gas, como YPF, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol y Tecpetrol.

También gobiernos subnacionales salieron a emitir deuda sin la necesidad de esperar que lo el Gobierno nacional lo hiciera antes. La Ciudad de Buenos Aires emitió US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años. En tanto, Santa Fe levantó US$800 millones al 8,1% anual. Chubut es otra provincia que está evaluando colocar deuda.

"Esto es fundamental para el sector privado. El crédito es determinante para crecer sostenido en el tiempo", señaló el economista Alfredo Romano.

G7Wd3_4XwAAMZ0K Emisión de deuda de empresas y provincias argentinas Romano Group

Depósitos en dólares

Si bien ingresaron pocos de esos dólares a las arcas del Central, el mercado se mantiene expectante que el equipo económico aproveche la situación para acumular reservas.

Pero parte de las colocaciones de deuda corporativa explicó la suba de los depósitos en dólares que tocaron un nuevo récord desde la salida de la convertibilidad al colocarse en un nivel de US$ 36.666 millones, según expresó el economista Amílcar Collante.

“El aumento en los depósitos en dólares permite dinamizar los préstamos y la colocación de obligaciones negociables (ONs) en esa moneda, agregando así una oferta adicional al mercado de cambios y quitando presión sobre la demanda”, sumó Claudio Caprarulo, director de Analytica.