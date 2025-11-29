Advierten que 9 de cada 10 empresas no hallan empleados con las habilidades que buscan

Un informe elaborado por IAE Business School e IDEA Relevamientos mostró que nueve de cada diez empresas reconocen tener dificultades para hallar empleados con habilidades que se ajusten a sus necesidades, lo que evidencia una brecha persistente entre lo que demanda el mercado y la oferta laboral disponible.

Según el estudio “Análisis de la brecha de habilidades requeridas por las empresas en Argentina”, al que accedió Noticias Argentinas, siete de cada diez organizaciones atribuyen el desajuste a una formación educativa insuficiente o desactualizada, que no prepara adecuadamente para las exigencias actuales.

Las posiciones más difíciles de cubrir continúan siendo las tecnológicas (49%) y las comerciales (45%). En las compañías de mayor tamaño, el panorama es aún más complejo: el 61% reconoce problemas para sumar talento en tecnología. En cambio, las PyMEs señalan mayores trabas en los roles comerciales (51%).

El informe también revela que las habilidades blandas son otro de los filtros decisivos. Capacidades como autogestión (31%) y trabajo en equipo (22%) resultan escasas, al igual que competencias cognitivas vinculadas a la creatividad y la resolución de problemas.

Desde la óptica de quienes buscan empleo, las expectativas tampoco siempre se alinean. El salario base (53%) y la modalidad de trabajo (40%) aparecen como los principales motivos para rechazar propuestas, con una marcada inclinación hacia los esquemas híbridos o remotos.

Habilidades reales vs las esperadas

El 94% de las empresas detecta diferencias entre las habilidades esperadas y las reales, especialmente en mandos medios y líderes, donde la falta de competencias afecta la productividad y la conducción de equipos.

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, advirtió que este desfasaje “reduce la competitividad y obliga a invertir más en capacitación interna”, y remarcó la necesidad de que el sistema educativo actualice sus modelos de enseñanza.

Entre las causas de la brecha también se destacan la falta de experiencias prácticas (45%) y la baja motivación hacia el aprendizaje continuo (38%).

Para Julián Irigoin, profesor de Comportamiento Humano en la Organización en IAE Business School, el punto más crítico está en las habilidades de autogestión, que reúnen actitudes como motivación, fiabilidad, curiosidad, resiliencia y flexibilidad. “Estos aspectos deberían considerarse en el diseño curricular desde etapas tempranas”, concluyó.