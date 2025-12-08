Las Leoncitas se juegan el pase a semifinales del Mundial Junior de Hockey: horario, rival y TV

Las Leoncitas enfrentan este lunes a Alemania por los cuartos de final del Mundial Junior de Hockey Chile 2025.

Las Leoncitas vuelven este lunes al Estadio Nacional de Chile para disputar uno de los partidos más importantes de su camino mundialista. Desde las 20.15 , el equipo dirigido por Juan Martín López enfrentará a Alemania por los cuartos de final del Mundial Junior de Hockey sobre Césped 2025 , en un cruce que definirá el pasaje a las semifinales.

El encuentro se jugará en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler , ubicado dentro del Parque Estadio Nacional , uno de los complejos deportivos más modernos del país anfitrión.

Los fanáticos podrán seguir el partido en vivo por Disney+, disponible mediante el pack premium de la plataforma.

La jornada comenzará temprano, con cuatro partidos decisivos que definirán el cuadro final del certamen:

En caso de que Argentina logre la clasificación, su rival en semifinales saldrá del cruce entre Australia y China .

Un duelo de alto voltaje para seguir haciendo historia

LAS LEONCITAS Juan Ignacio Saltiva / MDZ

Tras cerrar la fase de grupos con una gran goleada, Argentina llega en alza y lista para dar otro paso hacia el gran objetivo: meterse entre las cuatro mejores del mundo y pelear por la medalla.

Las Leoncitas han mostrado un altísimo nivel a lo largo del torneo y este duelo ante Alemania promete ser uno de los más intensos y atractivos de la jornada.

Desde MDZ, continuará la cobertura exclusiva del recorrido de Las Leoncitas en su camino mundialista.