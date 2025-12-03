Netflix: el material inédito que se verá en el documental de Lali

El 4 de diciembre Netflix estrena el documental sobre la famosa cantante y actriz. Un repaso por su historia y por su intimidad.

El próximo 4 de diciembre Netflix promete romperla con un documental de la reconocida cantante Lali Espósito. La producción realizada en Argentina mostrará el proceso de transformación que abarca cuatro años de su carrera y de su vida personal.

Netflix “Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de cuatro años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Lali Netflix. Un estreno muy esperado. Titulado ‘Lali: La que le gana al tiempo’, mostrará a la actriz y cantante con material inédito. Es una producción que abre las puertas a su intimidad, desde sus momentos de introspección y silencio hasta su regreso masivo a los escenarios.

Todos conocen a Lali desde pequeña, pero pocos conocen su interior. La dirección de este documental estuvo a cargo de su primo, Lautaro Espósito, que también es director artístico de su proyecto musical. En el documental se verán escenas cotidianas, ensayos, viajes y momentos de la intimidad.

En total, el documental tiene una duración de una hora con catorce minutos y entre el material inédito se destacan momentos de su infancia que fueron recuperados por una tía. “Reconocí en esa niña algo mío que uno olvida rápidamente con la vida”, señaló Lali.