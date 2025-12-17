Ricardo Montaner agregó un nueva fecha en Buenos Aires: cómo conseguir tus entradas para el recital

El ícono de la música romántica agota funciones en el país y confirma una nueva presentación para su esperada gira internacional.

El furor por el regreso de un ícono de la música no se detiene. Ante la velocidad con la que se agotaron las localidades para las primeras funciones, se confirmó una nueva oportunidad para ver a este referente de la música hispana. El tercer concierto de Ricardo Montaner en Buenos Aires es un hecho, consolidando un fenómeno de taquilla que marca su reencuentro con el público tras un prolongado silencio artístico.

El regreso de Ricardo Montaner a los escenarios argentinos Esta nueva cita está programada para el 27 de febrero de 2026. Los seguidores ya pueden adquirir sus entradas para Ricardo Montaner exclusivamente a través de la plataforma oficial del Movistar Arena. Además, se han habilitado beneficios financieros como el pago en seis cuotas sin interés para clientes de Banco Ciudad, facilitando el acceso a lo que promete ser una noche histórica cargada de romanticismo y clásicos inolvidables.

La producción, bajo el sello de Fenix Entertainment, confirmó que esta tercera fecha se añade a las presentaciones ya pactadas para el 21 y 22 de febrero. Este despliegue forma parte de la gira "El Último Regreso World Tour 2026", una ambiciosa apuesta que no solo contempla la Capital Federal, sino que también llevará al artista a visitar plazas fundamentales como Rosario y Córdoba antes de iniciar su recorrido internacional.

Los detalles de El Último Regreso World tour 2026 720 Más allá del territorio nacional, el itinerario del tour incluye diversos puntos de América Latina, Estados Unidos y Europa. El anuncio ha generado una expectativa sin precedentes, especialmente porque coincide con la presentación de su nuevo material discográfico homónimo. El sencillo recientemente lanzado sirve como carta de presentación para este ciclo que busca una conexión más íntima y renovada con su audiencia global.