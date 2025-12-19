Javier Milei prenderá la parrilla y celebrará un asado de fin de año con el Gabinete el lunes en la Quinta de Olivos

Las fiestas suelen ser momentos de balances, un repaso de lo que dejó el año y de los desafíos que llegarán con el próximo. En el Gobierno eso no se vive distinto, y por eso el presidente Javier Milei decidió convocar para este lunes a todo su Gabinete para compartir un asado en la Quinta de Olivos . Todo esto mientras el oficialismo se juega el destino del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación.

La invitación, según pudo confirmar MDZ con varios miembros de la partida, incluye por supuesto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; junto con la totalidad de los ministros y los secretarios y funcionarios de confianza del presidente que suelen participar de las reuniones políticas en la Casa Rosada.

Así, la postal de cierre de año en Olivos incluirá a los recién llegados ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Diego Santilli (Interior) y Pablo Quirno (Cancillería), junto con los ya veteranos Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Completarán la partida el asesor presidencial Santiago Caputo ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich ; además de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy -apodada 'Cerebro' por Javier Milei-; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili .

De acuerdo a dos fuentes cercanas al Gabinete, el encuentro no será una cumbre política para discutir medidas o posibles estrategias de acción, sino un evento social para dar una muestra de unidad, afianzar los vínculos personales y hacer un balance de un año vertiginoso. "Es un brindis normal de fin de año", subrayaron en Balcarce 50.

El evento será una réplica de la postal del pasado 26 de diciembre, donde Milei también había citado a su equipo completo en la quinta presidencial para repasar lo que había sido su primer año al frente de la gestión. Si se busca la foto, aparecen caras conocidas que estarán ausentes en esta oportunidad tras haber abandonado el Gabinete, algunos en mejores términos que otros.

Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri y el entonces jefe de asesores del presidente Demian Reidel son los que no repetirán su participación esta vez. Los primeros dieron un paso al costado en medio de una interna feroz con el asesor presidencial Santiago Caputo. El exministro de Defensa dejó su lugar en mejores términos para asumir como diputado nacional tras encabezar la lista libertaria en Mendoza. Por último, Reidel permanece en la gestión pero fue enviado a presidir el denominado Consejo Nuclear Argentino, hace tiempo que no forma parte de las reuniones de la mesa chica del presidente.

Javier Milei convocó a su Gabinete a una reunión de último momento en la Quinta presidencial de Olivos. Foto: Cuenta de X @madorni. Tal como lo hizo el año pasado, Javier Milei convocó a su Gabinete a una reunión en la Quinta presidencial de Olivos. X (@madorni)

La agenda política no frena por las fiestas

Si bien la discusión política no será el eje central de la convocatoria, es imposible que no forme parte del clima general que atraviesa al Gobierno, con el oficialismo enfocado por completo en lograr la sanción del Presupuesto 2026.

La Libertad Avanza logró darle media sanción a la ley de leyes de Milei -la primera de su gestión, una promesa adeudada y reclamada por gobernadores y el Fondo Monetario Internacional- pero con un revés que amenaza con ser fatal para el Ejecutivo.

En un revés imprevisto, el Gobierno intentó incluir un capítulo en el proyecto para derogar leyes que, según su mirada, atentan contra el equilibrio fiscal como la Ley de emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Sin embargo, las negociaciones fallaron y el denominado capítulo XI naufragó junto con la promesa de eliminar cualquier déficit del texto final.

Diputados Prensa Diputados

La carrera por el Presupuesto 2026

Determinados a sancionar la ley a cualquier costo, finalmente el oficialismo dictaminó este viernes en el Senado el proyecto sin cambios que fue girado desde Diputados. En la previa, el ministro del Interior, Diego Santilli, había asegurado que el Gobierno iba a intentar reponer el discutido capítulo y en Casa Rosada incluso hubo quienes deslizaron la posibilidad de un veto a todo el proyecto.

Todavía es una incógnita cómo procederá el Gobierno, ya que la pregunta de si el presidente prefiere un Presupuesto con déficit antes que ningún Presupuesto en absoluto podría contestarse viendo los primeros dos años de gestión donde el Ejecutivo prorrogó la Ley de 2023 de Alberto Fernández.

Serán días vertiginosos de rosca y negociaciones con miras al 26 de diciembre, el día después de Navidad, donde el oficialismo buscará sancionar el proyecto en el Senado. Si se imponen modificaciones, este deberá regresar a Diputados para tratarse eventualmente el 30 de diciembre, al límite del año naciente. Mientras tanto, otros puntos como la reforma laboral, la modificación a la Ley de los Glaciares y la reforma del Código Penal fueron pateados para febrero. Todo no se puede.