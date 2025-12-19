Karina Milei recibió en Casa Rosada a Peter Lamelas, que ratificó su apoyo al Gobierno libertario

En una clara muestra de su relevancia dentro del Gobierno, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , recibió este viernes en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas , quien ratificó el apoyo de Washington a la gestión de Javier Milei .

La cita se realizó sin anuncios previos en uno de los despachos de Balcarce 50, donde el diplomático y la virtual número dos del Gobierno libertario conversaron amigablemente, tal como se vio en las fotos difundidas por la cuenta de la Casa Rosada en X.

"La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada, donde el Embajador Lamelas reiteró su apoyo al Gobierno del Presidente Javier Milei", fue el escueto mensaje del posteo oficial.

También formó parte del encuentro la encargada de Negocios interina de la embajada norteamericana, Heidi Gómez Rápalo, una hispanoparlante fluida que supo ser subsecretaria Adjunta para Asuntos de Transporte en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde trabajó para "promover los Cielos Abiertos y proteger la Libertad de los Mares", según informa el sitio de la sede diplomática.

La presencia de Lamelas en Balcarce 50 ya dejó de ser una particular sorpresa debido a su llamativa frecuencia. Desde su llegada a la Argentina, el cubano-norteamericano se apersonó en el Palacio de Gobierno argentino en varias oportunidades para reunirse con el presidente Javier Milei y sus funcionarios.

Karina Milei junto al embajador norteamericano, Peter Lamelas, y la encargada de negocios Heidi Gómez Rápalo en la Casa Rosada.

El primer encuentro fue el 4 de noviembre, cuando el mandatario libertario recibió junto al canciller Pablo Quirno las cartas credenciales del Lamelas para luego mantener una reunión en el despacho presidencial.

El diplomático volvió a pasar por el patio de las palmeras poco menos de un mes después para reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el Salón de los Escudos.

"El ministro y el embajador dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial. También reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones", remarcó un comunicado de Interior tras el encuentro.

Javier Milei en la reunión privada con Lamelas Javier Milei en la reunión privada con Lamelas

Las postales del alineamiento con EE.UU.

Un par de días después el turno fue para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibió a Lamelas en su despacho para "repasar las oportunidades de comercio bilateral entre ambos países·. Según un comunicado difundido por la jefatura, ambos "coincidieron en la relevancia de seguir ampliando los vínculos económicos" y "destacaron la importancia de profundizar la alianza geopolítica entre ambas naciones, orientada a la defensa del mundo libre, occidental y capitalista, y al fortalecimiento de una agenda común basada en la cooperación y la convergencia estratégica".

Manuel Adorni y Peter Lamelas 5-12-25 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en la Casa Rosada. Presidencia

Una muestra de ese alineamiento total fue la presencia del enviado de Washington en la jura de dos ministros: Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Carlos Presti (Defensa), dos carteras de mucha relevancia para los norteamericanos por su rol estratégico. Tan es así, que Patricia Bullrich y Monteoliva tuvieron su propio encuentro a solas con el embajador el 1º de diciembre.

Los múltiples encuentros ratifican la voluntad del Gobierno de Javier Milei de cooperar con la Casa Blanca en diversas materias, mientras el acuerdo de libre comercio avanza en sus pasos finales para su firma. La letra chica aún no se conoce, pero incidirá sobre muchos sectores que aguardan con expectativa conocer el texto final.