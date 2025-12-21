Patricia Bullrich golpeó la mesa en una semana crítica para el gobierno de Milei

La experimentada diputada nacional le soltó un comentario casual pero no inocente a este periodista. “¿Te preguntaste por qué motivo Patricia se dio vuelta y no hizo más nada en el Senado?” Para ella, Bullrich empezó a hacer un nuevo camino.

La inquietud apareció en el celular de este cronista en horas de la tarde de ayer. Quien lo redactó había trabajado con la actual jefa del bloque libertario en la Cámara de Senadores de la Nación cuando conformaron aquel Grupo A que impulsó, entre otras cosas, el 82% móvil y condujo la Cámara de Diputados cuando el kirchnerismo gobernaba, hace quince años.

De origen peronista como ella, la ex legisladora, quien compartió ese espacio opositor con personalidades tan diversas como Elisa Carrió, Graciela Camaño, Felipe Solá, Eduardo Amadeo, Gerardo Millman, Pino Solanas y Federico Pinedo, entre otros, resaltó que “de todos los que están en el gobierno, por lejos es la más inteligente y la más viva”.

Para esta fuente, “lo que hizo con la ley laboral no fue tirar del mantel. Fue mandarle un mensaje a su electorado, que es el del PRO y el de Cambiemos también”, explicó. Otro ex colaborador redireccionó la observación. “Le habló a Karina, con la que tiene la mayor confianza”. ¿Habrá expuesto a los Menem, Santilli y compañía? En el bloque, los históricos libertarios creen que se equivocó ella y por eso tuvieron que hacer malabares para que salieran los dictámenes de comisión afirmativos. Esto parece que recién empieza.

Bullrich, ex montonera pero nacida y criada en la aristocracia argenta, es más instintiva e intuitiva que estratega. Quizás por su historial, con pocas personas de extrema confianza y ninguna mesa que le permita hacer de fronting, Bullrich siempre se muestra en el mismo sentido que la mayoría de la población y por eso fue la mas radicalizada de los candidatos presentados por Juntos por el Cambio hace dos años.

“No fue un mensaje para nadie… Simplemente es saber sumar. Las leyes no salían y luego de la porquería que hicieron en Diputados, mucho menos” le confió a MDZ una de las personas que más trabajó con ella esta última semana. “Fue un error tremendo proponer la derogación del capítulo XI”, agregó.

Los pases de factura en el mundo libertario no paran. “Nosotros, el año pasado, con 40 diputados sacamos la Ley Bases y bancamos el decreto 70. Hoy con 90 no podemos sacar nada”, se ríen cerca de Santiago Caputo, alejado de las negociaciones con los gobernadores por orden de Karina Milei.

“Ella necesitaba autonomía, y dentro del gabinete eso era imposible”, confió alguien que la conoce muy bien. ¿Volverá a ser más ella que otra cosa? “Por lo menos podrá mostrarse más como es ella”, deslizó. Mauricio Macri pocas ganas tiene de querer tener un segundo tiempo. “Ella respeta al presidente y a Karina. Sabe que mandan y que tienen legitimidad. Pero no le gusta que la menosprecien”, agregó un ex ejecutivo nacional que trabajó con ella en las etapas de Macri y Milei.

“Patricia es deportivo Patricia siempre… Y en el gobierno le desconfiaro, por eso lan mandaron allá”, sentenció, en cambio, otra de las personas que más conoce ese microclima. ¿Cuánto falta para que le empiecen a hacer el mismo vacío que le hicieron a todos los que se acercaron para ser parte del poder? Nadie lo puede adelantar. Simplemente, hay que tener a mano el consejo de uno de los que aún sobrevive en el microclima mileísta. “Salimos de casa con un puntito rojo en la frente… Si llegamos vivos a la noche, respiramos y no se pregunta el motivo por el que estamos amenazados”.

Bullrich tiene ventajas por sobre el resto. Ella siempre quiso y promovió las ideas del todo o nada que propone cotidianamente Javier Milei. Con diferencias, fue la más independiente y menos encorsetada de los dirigentes macristas. Comparte una porción del electorado libertario que no sintió nada cuando corrieron a Victoria Villarruel y a ella siempre la observa como “leal y que va al frente para defender al gobierno”. ¿Qué pasaría si alguna vez tiene alguna duda sobre lo que le mandan desde el Poder Ejecutivo para defender?

Por sus experiencias y relaciones está lejos de convertirse en una nueva Villarruel. Las diferencias son muchas, fundamentalmente en el conocimiento que la jefa del bloque de Senadores tiene del “canto de las sirenas” que la vicepresidenta escuchó en un momento determinado. Luego de los ataques recibidos, casi quedó sin reacción. https://www.mdzol.com/politica/mauricio-macri-recibe-todos-los-dias-dirigentes-que-le-preguntan-cuando-puede-soportar-n1412822

Javier Milei en La Matanza Por ponerse la campera violeta, los acuerdos con el PRO y otros se vuelven cada vez más vulnerables. La Libertad Avanza

El temor para hablar en on o en off con los periodistas es extremo. Lo que sí se puede conjeturar, luego de hilvanar algunas opiniones sueltas de muchos protagonistas del nuevo e imprevisto traspié libertario en el Congreso es que “Karina Milei autoriza a la política (Santilli y los Menem) a cerrar acuerdos y generar compromisos pero en un momento, o siempre, están siendo revisados por Luis Caputo o Federico Sturzenegger y ahí aparece la motosierra. No hay quien coordine nada”.

Esta semana, sin embargo, sirvió para exponer las desconfianzas que no solo existen entre los diferentes frentes electorales sino, además, confirmó que si sirven, los acuerdos con el kirchnerismo no se discuten. Sucedió entre el PRO y Kicillof como ahora entre Máximo Kirchner y los negociadores libertarios. Aunque en esta oportunidad, la ubicación de un representante K en la Auditoría General de la Nación no fue por un acuerdo, sino por el peso político que tiene el bloque. ¿Será otra cosa cuando se vuelva a discutir la Corte Suprema? Le darán los cargos como hizo el gobernador con los del PRO?

La situación del macrismo es crítica. Nadie le cree a Cristian Ritondo su rapto de enojo y la amenaza con iniciar acciones judiciales porque le incumplieron un pacto. Una persona con su experiencia legislativa, dicen en su propio bloque, nunca debió haber dejado que uno de los artículos más proclives a tener problemas se juntara con la coparticipación porteña y mucho menos que se votase a las 03.00 del jueves la composición de la AGN.

“Nunca tuvo que empezar la sesión. No tenía que darle los votos antes de tiempo”, rezongan. Demasiado tarde. El derrotero de desaciertos empezó hace mucho y nadie se anima a admitir que La Libertad Avanza los tiene como mascotas domesticadas porque han sabido encontrarle el alimento que les gusta pero nunca le sueltan el cargo por el cual se calzaron la campera violeta.