Reforma laboral: sin los votos en el Senado, Patricia Bullrich postergó el debate para 2026

La reforma laboral no se tratará el 26 de diciembre como quería Patricia Bullrich. El Gobierno no tiene los votos y debe postergar el debate.

La Senadora Jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, preside la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Sicial y de Presupuesto y Hacienda en el salón Azul del Senado de la Nación.

La reforma laboral, a febrero. La presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, confirmó que el debate en el recinto por la reforma laboral será recién en 2026, y no a fin de año como preveía el oficialismo. Se trata de un nuevo fracaso del Gobierno en el Congreso que, después de haber perdido el capítulo más importante del Presupuesto 2026, no logra hacer pie con la nueva composición.

"En vez de discutirla el 26, estamos dispuestos a pasar esta ley para el 10 de febrero", anunció Bullrich al cierre del segundo tramo de expositores en el plenario de comisiones del Senado. La exministra tenía previsto pasar a la firma del dictamen y convocar a una sesión para el día siguiente a Navidad, con el objetivo de darle celeridad a una de las reformas más importantes del Gobierno libertario. Solo pudo concretar el primero de estos dos puntos y fracasó en el segundo.

En un intento de justificar este durísima derrota política del Gobierno (que de rebota se convierte en un triunfo para el movimiento obrero organizado que desempolvó su maquinaria y volvió a protestar en la calle), Bullrich sostuvo que la decisión de llevar el debate para el año que viene es "para analizar los pedidos de cambios que hemos recibido". "Estamos abiertos a la escucha", agregó en el Salón Azul de la Cámara alta.

Reforma Laboral en el Senado El secretario de Trabajo Julio Cordero presente en el Senado para debatir la reforma laboral. NA Los senadores aliados al gobierno, el grupo de radicales, el PRO y los representantes de distintos sellos provinciales coordinaron esta jugada con Bullrich en la previa del debate. Fue una decisión que se tomó en conjunto con el grupo de los 44 que le dio a La Libertad Avanza la posibilidad de armar las comisiones y darle menos lugar al kirchnerismo.

"Nos parece que darle más tiempo al tratamiento de esta ley va a colaborar a que podamos seguir haciendo aportes", reflexionó un senador de la UCR, aliado a la Libertad Avanza, que reconoció que están "muy conformes" con la decisión del oficialismo. Así, el radicalismo firmó el dictamen oficialista con la promesa de seguir negociando cambios y mejoras en el proyecto.