El exabrupto de Eduardo Feinmann durante su enfático pedido para estas elecciones

El conductor sorprendió a Pablo Rossi con un frontal comentario, mientras ambos se referían a la importante jornada que se vivirá este domingo en el país cuando los argentinos volvamos a pasar ante las urnas.

Eduardo Feinmann se refirió desde la pantalla de A24 a la importante jornada que atravesará nuestro país este domingo con las elecciones legislativas, y deslizó un exabrupto durante su enfático pedido en el pase entre el programa de Pablo Rossi y El Noticiero.

En primer lugar, el conductor bromeó junto a su colega sobre la posibilidad de adelantar el tiempo y que ya sea lunes, esto por el agotamiento que ha producido la cobertura y el análisis de la tensa campaña que ha disparado más de un sobresalto en la previa de las elecciones.

"¿Podemos hacer algo para que dentro de cinco minutos sea lunes? ¿No se puede hacer algo para que ya sea lunes, seis de la tarde? Mirá no te pido tanto, lunes 6 de la mañana", ironizó Feinmann ante la complicidad de Rossi. Luego el periodista agregó: "Porque además venimos desde marzo, campañas, elecciones aquí, allá, elecciones para gobernador en Corrientes, legislativas en distintos lugares, desdobladas, juntas, separadas, concurrentes. ¡Me tiene recontra podrido!".

En tanto que sobre la expectativa por las elecciones de este domingo, Eduardo Feinmann resaltó un asunto para nada menor al ilustrar: "Hoy estaba hablando con un amigo mío y me contaba 'mi mujer sabe que hay elecciones, pero no sabía que tal persona era el candidato número uno de tal lista'... Te estoy hablando de una persona de clase media, informada, de un bagaje sociocultural importante. ¡Imaginate el resto de la población!".

Eduardo Feinmann y su exabrupto al incentivar el voto en estas elecciones El exabrupto de Eduardo Feinmann durante su pedido para estas elecciones Inmediatamente después del planteo de su colega, Pablo Rossi enfatizó sobre estas elecciones: "Vayan a votar el domingo, voten por lo que quieran, pero vayan a votar el domingo". A lo que Eduardo Feinmann reforzó: "Comprometanse con la democracia como corresponde".