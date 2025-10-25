Presenta:

Elecciones 2025: qué documentos se pueden usar para votar y cuáles no

De cara a las elecciones legislativas nacionales, la Cámara Nacional Electoral recordó cuáles son los documentos válidos para votar. El DNI digital y otros formatos no están habilitados.

X (@InfoDINE)

Los ciudadanos argentinos se preparan para las elecciones legislativas nacionales de 2025, una instancia clave en la que se renovarán bancas en el Congreso y se definirá el equilibrio parlamentario de los próximos años. En estos comicios, los mayores de 16 años tienen derecho a participar, y quienes tienen entre 18 y 70 años están obligados a hacerlo.

Qué se elige y quiénes deben votar en estas elecciones

En estas elecciones, los argentinos votarán a más de 120 diputados nacionales y 24 senadores, lo que podría modificar la composición de ambas cámaras. De este modo, el proceso electoral permitirá evaluar gestiones, respaldar o cambiar orientaciones políticas y determinar el futuro del poder legislativo.

Tienen la obligación de votar todos los ciudadanos de 18 a 70 años. Para los jóvenes de 16 y 17 años, así como para los mayores de 70, el sufragio es voluntario, y su ausencia no implica sanciones ni incorporación al Registro de Infractores.

image
En las elecciones, solo se podrá votar con documentos válidos y actualizados; el DNI digital no está permitido.

Documentos válidos y no válidos para votar

Según la Cámara Nacional Electoral, los documentos habilitados para votar son:

  • Libreta de enrolamiento

  • Libreta cívica

  • DNI libreta verde

  • DNI libreta celeste

  • DNI tarjeta

No se podrá votar con un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. Y es importante: el DNI digital no es válido para sufragar. Tampoco se aceptan el pasaporte, la licencia de conducir ni ningún otro documento que no esté expresamente autorizado por la normativa electoral vigente.

