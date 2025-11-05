¡Picante! Pablo Duggan apuntó contra Marcelo Tinelli luego de su fuerte descargo

Pablo Duggan cruzó fuertemente a su colega en medio del escándalo que lo rodea tras la amenaza a su hija.

Marcelo Tinelli se encuentra en el foco de la polémica luego de la amenaza que recibió su hija en los últimos días de octubre. Quien salió a apuntar directamente contra él fue nada más ni nada menos que Pablo Duggan, figura de C5N.

El conductor de Carnaval Stream decidió hablar en su cuenta de X (ex Twitter) y compartir diversos posteos. En uno de ellos hizo referencia a un dueño "de medios importantes donde últimamente me asesinan". Luego, subrayó que "buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo".

Pablo Duggan decidió meterse en la polémica y opinó fuertemente sobre este escrito que compartió el histórico conductor: "Comprar una deuda no es ser usurero. ¿En qué planeta vive este tipo? Se le acabó la impunidad de no pagar. Qué pena!".