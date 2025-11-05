¡Picante! Pablo Duggan apuntó contra Marcelo Tinelli luego de su fuerte descargo
Pablo Duggan cruzó fuertemente a su colega en medio del escándalo que lo rodea tras la amenaza a su hija.
Marcelo Tinelli se encuentra en el foco de la polémica luego de la amenaza que recibió su hija en los últimos días de octubre. Quien salió a apuntar directamente contra él fue nada más ni nada menos que Pablo Duggan, figura de C5N.
El conductor de Carnaval Stream decidió hablar en su cuenta de X (ex Twitter) y compartir diversos posteos. En uno de ellos hizo referencia a un dueño "de medios importantes donde últimamente me asesinan". Luego, subrayó que "buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo".
Te Podría Interesar
Pablo Duggan decidió meterse en la polémica y opinó fuertemente sobre este escrito que compartió el histórico conductor: "Comprar una deuda no es ser usurero. ¿En qué planeta vive este tipo? Se le acabó la impunidad de no pagar. Qué pena!".
Pablo Duggan cruzó fuertemente a Marcelo Tinelli tras el descargo en redes sociales
En medio de las críticas y la polémica, Marcelo Tinelli decidió ausentarse en Estamos de Paso, el programa que lleva adelante en Carnaval Stream. Quien tomó el mando de la conducción fue José María Listorti quien evitó meterse de lleno en el tema, pero le enviaron un cálido saludo a su compañero.