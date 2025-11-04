Marcelo Tinelli le dedicó un mensaje a sus hijos en medio de la polémica: "Me duele fallar"

El conductor decidió romper el silencio luego del escándalo que se generó y no dudó en hablarle a sus hijos.

Marcelo Tinelli finalmente decidió hablar nuevamente luego de una jornada que estuvo marcada por diferentes informaciones tras la denuncia que realizó su hija Juanita. El conductor confirmó que toda su familia está amenazada y decidió hablarle a sus hijos.

"Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande, por estar a mi lado y apoyarme", comenzó expresando en el inicio de uno de sus posteos que compartió en la red social X (ex Twitter). Luego, agregó: "Gracias, flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así".

En último lugar, le dedicó unas palabras a la propia Juanita Tinelli quien fue la protagonista de esta denuncia, ya que a ella la llamaron para amenazarla: "Gracias Juani, por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo".

Marcelo Tinelli le dedicó dos posteos a sus hijos tras la polémica Captura de pantalla 2025-11-04 163659 El posteo de Marcelo Tinelli a sus hijos. Foto: captura de pantalla X / @cuervotinelli. También, expresó que "amo a mis cinco hijos, son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca, ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos".