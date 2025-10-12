La millonaria herencia de Diane Keaton: el destino de la fortuna de la icónica actriz tras su partida

La actriz falleció a los 79 años y dejó un legado actoral y patrimonial. La gran pregunta es, ¿qué pasará con sus bienes?

La confirmación de la muerte de Diane Keaton el 11 de octubre a los 79 años encendió no solo el mundo del cine sino también las preguntas sobre su patrimonio: ¿qué bienes dejó, quiénes serán sus herederos y cómo se moverán los trámites legales en California?

Para conocer un poco más la intimidad de la actriz, Diane Keaton adoptó a dos hijos, a Dexter en 1996 y a Duke en 2001. La actriz nunca contrajo matrimonio, por lo que son los parientes más cercanos con más posibilidades de recibir la mayor parte de su herencia, salvo que exista un testamento con disposiciones distintas.

Los cálculos sobre su fortuna rondan cifras cercanas a los USD 100 millones, que consolidan sus ganancias por carrera en cine, derechos, libros y una larga actividad en el mercado inmobiliario (compra, restauración y venta de casas).

En marzo y abril de 2025, Keaton puso a la venta una de sus propiedades más comentadas, la casa que ella misma describió como “The House That Pinterest Built", por alrededor de USD 28.9–29 millones, información que quedó publicada en listados inmobiliarios y notas sobre celebridades meses antes de su fallecimiento.

Entre otras propiedades, figuran una casa en Laguna Beach, adquirida por USD 7,5 millones y vendida por USD 12,75 millones, otra en Pacific Palisades comprada por USD 5,6 millones y vendida por USD 6,9 millones, y una residencia en Tucson, Arizona, que compró por USD 1,5 millones y vendió por USD 2,6 millones. .