Tristeza: murió a los 79 años la icónica actriz Diane Keaton

Hollywood lamenta el fallecimiento de una figura cumbre, reconocida por su talento y su particular estética. El anuncio lo confirmó un vocero familiar.

Gran conmoción ante el deceso de una de las figuras más emblemáticas del cine. La afamada artista Diane Keaton nacida en Los Ángeles en 1946, reconocida mundialmente por su trayectoria, falleció a los 79 años de edad. La triste noticia del fallecimiento fue difundida este sábado por la tarde a la revista People por un representante de sus allegados, quien hizo un llamado al respeto y la reserva para su círculo íntimo en este momento.

La intérprete se catapultó a la fama durante los años setenta, encarnando el personaje de Kay Adams-Corleone en el clásico inmortal de Francis Ford Coppola, un rol que la posicionó como una actriz de prestigio. Posteriormente, afianzó su destacada carrera con numerosas colaboraciones junto al cineasta Woody Allen. Fue precisamente gracias a una de estas realizaciones, la aclamada Annie Hall, que en 1977 se alzó con el máximo galardón de la Meca del Cine, el premio Oscar a la mejor actriz.

Pero el impacto de esta estrella trascendió la pantalla grande para incrustarse en el universo de la moda y la representación femenina en la industria. Keaton desechó desde sus inicios los atuendos propios de cuentos de hadas y eligió un guardarropa que incluía pantalones, sombreros estilo hongo, chalecos y corbatas, forjando así su propia estética.