El legado de Diane Keaton: las 3 películas clave de la icónica actriz y dónde verlas por streaming
La carrera de Diana Keaton estuvo marcada por papeles memorables en grandes películas. Aquí te contamos tres de ellas y dónde verlas.
Este sábado se confirmó el fallecimiento de la aclamada actriz Diane Keaton, un ícono de la cinematografía estadounidense cuya extensa y premiada trayectoria la consagró como una de las figuras más respetadas de Hollywood. La noticia de su deceso generó una ola de reacciones y homenajes por parte de colegas y admiradores alrededor del mundo.
La carrera de Diane Keaton fue estelar, pero uno de sus roles más icónicos y recordados por el público fue su participación en la legendaria saga de El Padrino. La actriz interpretó a Kay Adams, quien se convierte en la esposa de Michael Corleone, encarnado por Al Pacino. Su papel fue fundamental en el desarrollo de la trama, representando el contrapunto moral y emocional al oscuro ascenso de la familia Corleone.
La versatilidad de Keaton le permitió brillar en géneros muy diversos, desde el drama más profundo hasta la comedia neurótica, y su inconfundible estilo la convirtió en un referente cultural.
Dónde ver actuar a Diane Keaton: sus mejores películas
El padrino (1972): Don Vito Corleone es el respetado y temido jefe de una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Tiene cuatro hijos: Connie, el impulsivo Sonny, el pusilánime Fredo y Michael, que no quiere saber nada de los negocios de su padre. Cuando Corleone, en contra de los consejos de 'Il consigliere' Tom Hagen, se niega a participar en el negocio de las drogas, el jefe de otra banda ordena su asesinato. Empieza entonces una violenta y cruenta guerra entre las familias mafiosas
Disponible en Netflix
El padrino 2 (1974): Continuación de la historia de los Corleone por medio de dos historias paralelas: la elección de Michael como jefe de los negocios familiares y los orígenes del patriarca, Don Vito Corleone, primero en su Sicilia natal y posteriormente en Estados Unidos, donde, empezando desde abajo, llegó a ser un poderosísimo jefe de la mafia de Nueva York.
Disponible en Netflix
El padrino 3 (1990): Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar un sucesor que se haga cargo de los negocios. Vincent, el hijo ilegítimo de su hermano Sonny, parece ser el elegido
Disponible en Movistar +