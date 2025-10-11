El verano en que me enamoré en Amazon Prime: cuándo es el estreno de la película y que dijo su creadora
La serie de tres temporadas y un triángulo amoroso polémico llegó a su fin. Tras la noticia del lanzamiento de su película, todos están expectantes.
Desde su estreno en Amazon Prime Video en junio de 2022, El verano en que me enamoré se transformó en un fenómeno mundial: la historia de Belly y los hermanos Fisher conquistó a una generación que creció con la trilogía de Jenny Han. Luego de tres temporadas, la plataforma confirmó que la saga tendrá una película para darle un cierre definitivo.
Jenny Han, autora de los libros y creadora de la serie, será quien escriba y dirija la película, y ya hay nombres confirmados que volverán: Lola Tung y Christopher Briney retomarán sus papeles como Belly y Conrad. Aunque el resto del elenco no ha sido anunciado oficialmente, se espera que varios rostros familiares regresen para la despedida.
Todos los detalles a saber
Cierre íntimo y cinematográfico: Han ha dicho que hay “otro gran hito” en la vida de Belly que, en su opinión, solo la amplitud de una película puede contar con justicia.
Posibles guiños al libro: Se especula que la película podría abordar momentos que no entraron en la serie, como por ejemplo, pasajes relacionados con la boda de Belly y Conrad.
Una fecha que no será pronto, qué dijo Jenny Han: la película todavía está en desarrollo: guion y etapas de preparación, por lo que no llegará en 2026. Las estimaciones públicas apuntan a un estreno más lejano, posiblemente en 2027.
Un estreno que emociona
Además de ofrecer una despedida formal para una pareja que marcó a millones y una tercera temporada que quedó abierta, la película representa la oportunidad de resolver preguntas abiertas y dar a Belly la escena final que, según su creadora, merece. Para quienes vivieron cada verano en Cousins Beach junto a Belly, Conrad y Jeremiah, esto no es solo un cierre: es la última página de una historia que se volvió personal.