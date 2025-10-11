El verano en que me enamoré en Amazon Prime: cuándo es el estreno de la película y que dijo su creadora

La serie de tres temporadas y un triángulo amoroso polémico llegó a su fin. Tras la noticia del lanzamiento de su película, todos están expectantes.

Desde su estreno en Amazon Prime Video en junio de 2022, El verano en que me enamoré se transformó en un fenómeno mundial: la historia de Belly y los hermanos Fisher conquistó a una generación que creció con la trilogía de Jenny Han. Luego de tres temporadas, la plataforma confirmó que la saga tendrá una película para darle un cierre definitivo.

Jenny Han, autora de los libros y creadora de la serie, será quien escriba y dirija la película, y ya hay nombres confirmados que volverán: Lola Tung y Christopher Briney retomarán sus papeles como Belly y Conrad. Aunque el resto del elenco no ha sido anunciado oficialmente, se espera que varios rostros familiares regresen para la despedida.