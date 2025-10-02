Películas y series en Amazon Prime Video: la lista de todos los estrenos de octubre para que no te los pierdas

Octubre llega cargado a Prime Video : estrenos originales, finales de trilogía, documentales y series infantiles que se suman al catálogo. En la siguiente lista, se coloca cada título con su tráiler oficial y un pequeño resumen para que elijas y anotes lo que quieras ver a lo largo del mes.

Un heist movie de alto voltaje: un ladrón profesional reúne a su equipo para el golpe de su vida; acción, tensión y caras conocidas para los fans del género.

Thriller/acción con toque juvenil: un grupo se enfrenta a un peligro inesperado en una misión que empieza como una fiesta y termina como caos total. Ideal para público que busca tensión rápida.

John Candy: I Like Me (10 de octubre)

Embed - John Candy: I Like Me

Documental biográfico sobre el comediante John Candy: testimonios y material inédito que celebran la carrera y la humanidad de una figura icónica de la comedia. Emotivo y revelador.

Culpa Nuestra (16 de octubre)

Embed - Culpa Nuestra

Cierre de la trilogía Culpables: vuelve la pareja protagonista en un final cargado de romance, tensión y secretos; un fenómeno que arrastra a millones de fans. Perfecta para audiencias jóvenes y seguidores de la saga.

6. The Chosen Adventures (17 de octubre)

Embed - The Chosen Adventures

Spinoff animado del fenómeno The Chosen: aventuras infantiles y tono familiar que llevan el universo bíblico a espectadores más chicos con humor y corazón.

Series en Amazon Prime

Zoomers (3 de octubre)

Embed - Zoomers

Serie española sobre la Generación Z: humor negro y drama universitario que retrata los miedos, la amistad y los romances de los que acaban de entrar a la vida adulta. Perfecta para público joven y maratones cortas.

Lazarus (22 de octubre)

Embed - Harlan Coben's Lazarus

Nueva serie de suspense/psicothriller: un hombre regresa a su pueblo tras la muerte de su padre y descubre visiones y secretos que reabren viejos crímenes. Ideal para maratón de misterio.

Hedda (29 de octubre)

Embed - Hedda

Revisita moderna de Hedda Gabler: drama psicológico y montaje visual potente con una protagonista atrapada entre deseo y poder. Apta para público de cine autoral y espectadores que buscan actuaciones intensas.

Hazbin Hotel (29 de octubre)

Embed - Hazbin Hotel - Season 2

Regresa la irreverente y musical serie animada para adultos: más números musicales, humor negro y una guerra de poderes en los infiernos que promete ser uno de los hits animados del mes.