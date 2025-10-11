Conmoción: a sus 29 años fue asesinado en México un cantante y modelo argentino

El artista marplatense perdió la vida en un suceso estremecedor que ocurrió mientras conducía en una ruta mexicana.

El mundo del espectáculo latinoamericano fue golpeado con la trágica noticia ante la confirmación del deceso de una promesa argentina. Fede Dorcaz, un joven cantante y modelo fue asesinado con solo 29 años, en un suceso de inseguridad que conmociona a la Ciudad de México, lugar donde había cimentado su carrera durante el último tiempo.

El trágico fallecimiento de Fede Dorcaz en México Diseño sin título - 2025-10-11T161437.151 El cantante y modelo fue asesinado en una de las carreteras de México. Foto: Instagram @fededorcaz La producción del matutino mexicano “Hoy” utilizó sus plataformas digitales para manifestar el pesar por la pérdida del artista, aunque en un principio, no se ofrecieron especificaciones sobre las razones del deceso. "Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Fede Dorcaz. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre”, fue el mensaje emitido por el equipo, que reflejó la profunda desazón que invadía a sus colegas.

Fede Dorcaz cuerpo nota 1 El artista nació en Mar del Plata en 1996. Foto: Instagram @fededorcaz Sin embargo, las pesquisas policiales esclarecieron las circunstancias del drama. Las autoridades informaron que la víctima conducía una camioneta el pasado jueves 9 de octubre. Mientras ejecutaba una maniobra para cambiar de carriles céntricos a laterales, fue interceptado por dos individuos que portaban armas de fuego, con la clara intención de perpetrar un asalto. Se presume que estos criminales lo venían siguiendo a corta distancia.

El joven marplatense, intentó resistirse a la agresión para evitar ser despojado de su vehículo y pertenencias. Fue en ese momento crítico que los asaltantes abrieron fuego, hiriéndolo con al menos tres impactos. A causa de las graves lesiones, perdió el control del rodado y murió en el acto. Los malhechores lograron huir rápidamente a pie, utilizando un viaducto peatonal que conduce hacia el área del Bosque de Chapultepec, en la capital mexicana.