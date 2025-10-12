La repentina muerte de Diane Keaton y los datos reveladores de su partida

Diane Keaton murió a los 79 años y la noticia sacudió a Hollywood. La actriz ganadora del Oscar, protagonista de clásicos como Annie Hall y El Padrino, dejó tras de sí un vacío enorme y muchas preguntas sobre las causas de su muerte en su residencia de California este sábado 11 de octubre.

Diane Keaton y sus pasado doloroso El comunicado oficial de la familia fue breve y pidió privacidad en medio del dolor. Esa falta de detalles abrió la puerta a la especulación y los medios de comunicación desempolvaron aspectos de su salud que la propia Keaton había compartido a lo largo de los años. La ausencia de una causa clara hizo que las miradas se posaran en su historial médico.

diane keaton Diane Keaton fallece a los 79 años. Uno de los puntos más mencionados fue su relación con el cáncer de piel. La actriz había sido diagnosticada en varias ocasiones con carcinoma de células basales y carcinoma de células escamosas, enfermedades que la llevaron a someterse a intervenciones y tratamientos. En entrevistas habló de esa batalla y de la importancia de usar protector solar, recordando que su familia también tenía antecedentes con esta enfermedad.

dianekeaton El otro tema que volvió a la conversación fue su lucha contra la bulimia nerviosa. Diane Keaton contó públicamente que, en su juventud, llegó a consumir cantidades extremas de comida, hasta 20,000 calorías en un día. Reconoció que ese trastorno marcó profundamente su vida, aunque con el tiempo logró encontrar un equilibrio. Ese episodio oscuro se convirtió en parte de su historia personal y en ejemplo para otras mujeres.