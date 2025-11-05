Marta Fort destrozó a Virgina Gallardo tras la foto que compartió con su padre: "De cuarta"
La hija de Ricardo Fort habló en Puro Show sobre la modelo y fue tajante con sus declaraciones.
Virginia Gallardo fue una de las famosas que logró ganar una banca en el Congreso y de esta manera será diputada nacional por La Libertad Avanza. La actriz y modelo compartió una foto con Ricardo Fort en la previa de las elecciones y Marta Fort opinó sin filtro sobre este posteo que realizó.
"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", expresó Virginia junto a la foto con el "Comandante" Fort.
Te Podría Interesar
Desde Puro Show (El Trece) fueron a buscar la palabra de Marta Fort y no dudó en arremeter contra Virginia Gallardo: "Me parece bastante de cuarta porque ella sabe y todo el mundo sabe el trato que tenían como pareja, era una pareja bastante lavanda".
Marta Fort arremetió contra Virginia Gallardo y estalló la polémica
El periodista, tras estas declaraciones, le consultó si ella creía que lo usó para las elecciones y también en la relación que mantuvieron. Tras la pregunta, Marta fue contundente: "Era un uso acordado, está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación, pero nunca lo tuvo presente".
Además, dejó en claro que "quiso cobrar por ir a un documental de él... Ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar". La hija de Ricardo subrayó también que "ella dijo que no quería aparecer porque quería que lo desliguen de su imagen con él cuando después de eso hizo un programa entero de él y ahora esto".