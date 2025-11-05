Marta Fort destrozó a Virgina Gallardo tras la foto que compartió con su padre: "De cuarta"

La hija de Ricardo Fort habló en Puro Show sobre la modelo y fue tajante con sus declaraciones.

Virginia Gallardo fue una de las famosas que logró ganar una banca en el Congreso y de esta manera será diputada nacional por La Libertad Avanza. La actriz y modelo compartió una foto con Ricardo Fort en la previa de las elecciones y Marta Fort opinó sin filtro sobre este posteo que realizó.

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", expresó Virginia junto a la foto con el "Comandante" Fort.

Desde Puro Show (El Trece) fueron a buscar la palabra de Marta Fort y no dudó en arremeter contra Virginia Gallardo: "Me parece bastante de cuarta porque ella sabe y todo el mundo sabe el trato que tenían como pareja, era una pareja bastante lavanda".

Marta Fort arremetió contra Virginia Gallardo y estalló la polémica Embed - Marta Fort destrozo a Virgina Gallardo tras la foto que compartio con su padre: "De cuarta" El periodista, tras estas declaraciones, le consultó si ella creía que lo usó para las elecciones y también en la relación que mantuvieron. Tras la pregunta, Marta fue contundente: "Era un uso acordado, está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación, pero nunca lo tuvo presente".