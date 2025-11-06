Cande Tinelli y una lapidaria publicación que alimenta la interna familiar: contra quién apuntó

En medio de una fuerte crisis en la familia de Marcelo Tinelli, una de sus hijas hizo un posteo que no ayuda a calmar las turbulentas aguas.

La impensada crisis que estalló en la familia de Marcelo Tinelli sigue sumando capítulos. Tras las amenazas que recibió Juanita Tinelli, un detonante puntual, sirvió apenas como catalizador para que todos los integrantes del linaje comenzaran a exteriorizar sus desencuentros y las resentimientos que habían acumulado a lo largo de incontables años. La confrontación adquirió una magnitud impensada en las redes sociales, exponiendo un panorama de viejas disputas que ya no puede disimularse. Ahora Candelaria Tinelli agitó las aguas con una picante publicación.

Paula Robles, la excónyuge de Marcelo, sorprendió con su picante posteo etiquetando a su hija más joven en el fragor de la controversia que mantiene con el animador. Instantes después, hizo su irrupción Soledad Aquino, madre de las dos hijas mayores, quien dirigió severas descalificaciones hacia Juanita. Este cruce de posteos hizo que los ánimos siguieran calentándose.

La tajante opinión de Soledad Aquino respecto a Paula Robles y Juanita Tinelli soledad Aquino lapidaria respecto a las acusaciones de Juanita Tinelli y el escándalo familiar soledad Aquino lapidaria respecto a las acusaciones de Juanita Tinelli y el escándalo familiar. Video: A la tarde (América TV) Si bien es un hecho que Aquino, tras el revuelo, procuró atenuar sus expresiones y retractarse de sus afirmaciones, la furia ya se había propagado sin control. recientemente, ha emergido un nuevo capítulo de la contienda que involucra a Cande Tinelli, quien decidió inmiscuirse en una publicación que su madre había dedicado al conductor, donde Aquino dejaba en una posición desfavorable a las otras exparejas, Robles y la modelo Guillermina Valdés.

Candelaria Tinelli y el polémico posteo contra las exparejas de Marcelo Tinelli Posteo Cande Tinelli El posteo de Cande Tinelli que encendió más el conflicto. Foto: Instagram @candelariatinelli La joven artista no dudó en apoyar a su madre en un tajante posteo con un comentario de alto impacto. La declaración que sumó un nuevo ingrediente a la disputa privada del clan Tinelli, introduciendo la delicada cuestión del patrimonio. El mensaje, sumamente elocuente, expresó: “La única ex que no se quedó con nada y, aun así, lo sigue apoyando. Sos única, mamá”.