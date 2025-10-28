La tierna sorpresa de Dulce María que conmovió a todos

Dulce María sigue siendo una mujer auténtica que celebra la vida con fe, amor y alegría. Tenía un límite y llegó la sorpresa.

Dulce María emocionó con una noticia que tocó el corazón de sus fans y devolvió la nostalgia a los seguidores de RBD. La cantante y actriz mexicana anunció que espera su segundo hijo junto a su esposo, Paco Álvarez. Con una sonrisa radiante y un mensaje lleno de emoción, la artista compartió el momento más dulce de su vida.

Dulce María muy emocionada La noticia se dio a conocer a través de una sesión fotográfica publicada en la revista Marie Claire, donde la intérprete mostró su embarazo con una serenidad que solo transmiten las buenas noticias. En la entrevista, Dulce comentó que este bebé llega en un momento inesperado, pero perfecto para su vida familiar. Según sus palabras, “este bebé viene a completar mi familia”.

En la dulce esperaA punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, @dulcemaria atraviesa una de l La exintegrante de RBD confesó que había decidido no tener más hijos después de los 40 años para concentrarse en su carrera musical. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro inesperado. “Me había puesto como límite los 40. Quería dedicarme a mis proyectos, pero Dios quiso que fuera distinto”, contó la artista. Ese cambio la llenó de ilusión y agradecimiento.

dulcemaría3 Dulce también compartió detalles de cómo ha vivido este nuevo embarazo. Comentó que ha sido un proceso lleno de emociones, donde la alegría y el cansancio se mezclan con la expectativa de una nueva vida. “Los primeros meses son intensos, hay muchos cambios y sentimientos encontrados”, explicó con sinceridad. A pesar de los desafíos, se mostró agradecida por cada etapa del proceso.