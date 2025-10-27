La serie de Netflix que expone una tragedia real

Netflix revive la historia real que sacudió a Estados Unidos. Esta serie habla sobre el poder, la pérdida y la verdad.

Netflix impacta con una historia real que duele, emociona y hace pensar. El Farmacéutico muestra la lucha de un hombre común que se enfrenta a un sistema corrupto para revelar la verdad detrás de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Es una serie que combina tragedia, investigación y esperanza en medio del caos.

Una serie que golpea Todo comienza con la muerte del hijo de Dan Schneider, un farmacéutico de Luisiana. Su pérdida lo empuja a buscar respuestas, y en ese camino descubre una red de intereses económicos y médicos que alimenta la adicción a analgésicos. Su investigación personal se transforma en una cruzada contra las farmacéuticas y las autoridades que miraban hacia otro lado.

netflix2 Lo que parece una historia individual se convierte en un retrato de una sociedad enferma por la ambición. El protagonista enfrenta el silencio, las amenazas y la indiferencia de quienes prefieren mantener las ganancias antes que la salud pública. Su determinación expone la magnitud del problema: millones de personas atrapadas por una industria que promovía medicamentos sin medir sus consecuencias.