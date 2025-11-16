Detuvieron a un hombre a la salida de una fiesta electrónica: había robado 12 teléfonos

Gracias a que una de las víctimas pudo localizar su teléfono, la seguridad del evento y la Policía pudieron identificar al acusado.

La Policía pudo recuperar devolver los télefonos a las personas que le habían robado en la fiesta electrónica.

La detención se dio este sábado a la madrugada, a la salida de una fiesta electrónica que se realizó en Costanera Norte. El hombre de 33 años fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, tras un alerta de una joven a la que le habían robado el teléfono y que, al rastrearlo, pudo comprobar que seguía en el recinto. El acusado contaba con 12 télefonos.

Todo ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando una joven descubrió que le habían abierto su riñonera y le habían robado el teléfono. Rápidamente, la chica pudo comprobar que el celular seguía en el recinto a través de la localización, por lo que tomó la decisión de alertar a la seguridad del evento.

Robo celulares en Costanera (2) El hombre de 33 años ya fue detenido y se espera que se tomen las medidas correspondientes. A raíz de eso, la seguridad en conjunto con la Policía dieron con un sospechoso a quien detuvieron a la salida de Mandarine Park & Tent, y una vez detenido, pudieron comprobar que había robado 12 teléfonos, entre ellos el de la joven que alertó a la seguridad.

Las demás víctimas que pudieron recuperar sus teléfonos En el momento en el que se realizaba el procedimiento, otras personas a quienes les había robado sus dispositivos se acercaron para comprobar que los tenía el detenido.