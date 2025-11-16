Tras el feroz incendio en Ezeiza, la Justicia inicia las pericias clave este lunes

La explosión en una fábrica de Ezeiza desató un incendio masivo que arrasó el predio y todavía se investigan las causas del siniestro.

El hecho causó conmoción en la zona de Ezeiza después de un feroz incendio en una fábrica del polo industrial, junto a la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que arrasó con el edificio y que causó una fuerte explosión que se sintió en los alrededores. Este lunes la Justicia confirmó que llevará a cabo las primeras pericias para intentar determinar qué fue el causante.

El proceso se demoró ya que los distintos equipos de trabajo combatieron todo el sábado contra las llamas y trataron de apagar los focos de incendio que destruyeron la fábrica, impidiendo así comenzar con la investigación hasta que todo estuviera controlado.

Allí, fue la fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, quien quedó a cargo de la misma, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Belloc tendrá la responsabilidad de buscar determinar qué fue lo que desató el feroz incendio en el polígono industrial.

El foco del incendio Principalmente, fue un depósito químico de la empresa Logischem donde se encontraba el principal foco de incendio y donde, tras una fuerte explosión, se desató un incendio que llevó a que se extendiera hacia otras compañías ubicadas por la zona. Incluso, dado el foco del mismo, hubo mucha preocupación por la contaminación del aire, algo que para este sábado por la tarde ya se había controlado.

El gran despliegue en la zona En el lugar se desplegó un estimado de 900 personas desde el comienzo del incendio el viernes. Allí trabajaron aproximadamente 70 dotaciones de Bomberos, junto a Policía Federal, SAME, Cruz Roja, entre otros.