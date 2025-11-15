Otro incendio generó alarma, esta vez en un depósito en La Matanza

Cinco dotaciones de bomberos trabajan para detener el avance de las llamas, en la intersección de Stanford y colectora Riccheri.

Un incendio de grandes proporciones se desató en la tarde de este sábado en una fábrica textil, ubicada en la localidad de Villa Celina, en La Matanza, en el límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya trabajan cinco dotaciones de bomberos.

Incendio en Villa Celina Por causas que se desconoce, alrededor de las 15 se inició el incendio en un depósito ubicado en la intersección de Stanford y colectora Riccheri.