Iron Mountain, otra vez en medio de un incendio: confirman daños en su depósito en Ezeiza

El intendente Gastón Granados aseguró que uno de los depósitos arrasados por la explosión en el Polo Industrial Spegazzini pertenece a la firma involucrada en la tragedia de Barracas de 2014

El depósito en el que funcionaba Iron Mountain y se produjo la tragedia en 2014. Foto: Telam

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó este viernes por la noche que uno de los depósitos afectados por la violenta explosión e incendio en el Polo Industrial Spegazzini pertenece a la empresa Iron Mountain, protagonista del trágico incendio intencional de Barracas en 2014.

En declaraciones al canal A24, Granados detalló que el incendio afectó a varias empresas que estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, la agroquímica donde se originó el fuego, una de envases plásticos y "una papelera".

Ante la consulta de si esa papelera era Iron Mountain, el intendente respondió afirmativamente. "Sí, hace poco mudaron un depósito a ese polo industrial", aseguró Granados, quien además mencionó que la firma se encarga del "acopio de documentos de la administración pública".

El nombre de la empresa resuena por la tragedia de Barracas, ocurrida el 5 de octubre de 2014, cuando un incendio en un depósito, que pericias de la fecha indicaron que fue intencional, causó la muerte de 10 personas, entre bomberos y rescatistas.

Ese siniestro generó una enorme polémica y una investigación judicial, ya que el fuego buscaba presuntamente eliminar documentos sensibles de 600 empresas. Entre los papeles desaparecidos había cajas del banco HSBC y de Sideco, la empresa de Franco Macri. Por ese hecho, 18 personas, entre directivos y exfuncionarios porteños, fueron enviados a juicio oral.