Una mujer embarazada está en terapia y un hombre sufrió un infarto luego del incendio en Ezeiza

La cadena de explosiones en el Polo Industrial de Spegazzini desató un incendio de gran escala que dejó 22 heridos.

Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, generando un incendio de magnitud que, según los primeros reportes, dejó al menos 22 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.

El siniestro se habría originado en una de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

Santoro confirmó el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.