El apocalíptico video que muestra cómo quedó el parque industrial tras el voraz incendio en Ezeiza

Las imágenes captadas desde el interior del predio muestran galpones colapsados y fuego aún activo, tras la cadena de explosiones que dejó al menos 20 heridos.

Un video grabado desde un auto en el interior del Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, muestra la devastación total causada por la serie de explosiones e incendios ocurridos este viernes por la noche. Las imágenes, a las que accedió Noticias Argentinas, revelan un escenario de "zona de guerra", con las estructuras metálicas de los galpones totalmente colapsadas y retorcidas, mientras el fuego sigue activo entre los escombros.

El siniestro se originó en una planta agroquímica y dejó un saldo de al menos 20 heridos. El director de la Clínica Monte Grande, Carlos Santoro, confirmó el ingreso de dos pacientes graves: "Recibimos un infartado, un directivo de una empresa y una embarazada intoxicada. Está en terapia intensiva”. El Ministerio de Salud bonaerense confirmó 8 heridos en el Hospital Eurnekian, uno con fractura expuesta.

Así arde el interior del parque industrial Incendio Ezeiza "No lo podemos controlar": Alerta por Iron Mountain El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó el incendio como "incontrolable" y "muy confuso". Confirmó que la onda expansiva afectó a varias fábricas, entre ellas una de neumáticos, una de plásticos ("Plásticos Lagos") y, de manera alarmante, un depósito de la empresa Iron Mountain.

Pánico, "nube tóxica" y evacuados El caos del siniestro quedó registrado en múltiples videos. Un trabajador de la fábrica lindera "Flamia" grabó la destrucción desde adentro, gritando: "Acaba de explotar la fábrica de al lado. Flamia está destruida". Otro video captó a operarios huyendo al grito de: "¡Corran wacho, corran! ¡Bajo techo!".