Úrsula Corberó indignada por un video que filtraron en redes sociales: "Cuando lo subieron estalló"

La famosa actriz de La casa de papel, explotó de indignación al descubrir que imágenes de un momento íntimo fueron grabadas y viralizadas.

La felicidad que rodea a una de las parejas más queridas del espectáculo, conformada por la estrella española Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín, se vio drásticamente interrumpida por un incidente que vulnera la intimidad. La intérprete, mundialmente reconocida por su rol como “Tokio” en la aclamada serie La casa de papel, y quien transita las primeras etapas de su embarazo, experimenta un profundo malestar a raíz de la difusión no autorizada de un material audiovisual captado dentro de su propio complejo habitacional. El episodio pone nuevamente en el centro del debate la delgada línea entre la vida pública y el derecho a la privacidad de las celebridades.

El eje del conflicto radica en un video que se viralizó a través de diversas plataformas sociales. Lo que inicialmente se interpretó como una salida casual a comer en un establecimiento abierto al público, pronto reveló un origen mucho más sensible y privado. Las imágenes mostraban a la artista compartiendo una mesa con amistades, un hecho trivial que generó una ola de indignación al confirmarse que el registro fue tomado en un ámbito estrictamente personal: el restaurante interno del exclusivo edificio donde reside.

La polémica grabación que encendió la furia de Úrsula Corberó El enojo de Úrsula Corberó tras la filtración de un video en redes sociales El enojo de Úrsula Corberó tras la filtración de un video en redes sociales. Video: A la tarde (América TV) Fue el periodista Santiago Sposato, en el ciclo televisivo A la tarde (América TV), quien arrojó luz sobre los detalles del altercado. El comunicador confirmó que la actriz fue grabada por un residente mientras se encontraba en el espacio de uso común de su torre, sin su consentimiento expreso para la toma o posterior difusión del material. Según sus declaraciones, “La famosa que estaba en el restaurante del edificio y la grabaron, y cuando subieron ese video estalló y pidió la cabeza del vecino, es la actriz internacional Úrsula Corberó”, enfatizando que la reacción de la intérprete se debe a que “estaba comiendo tranquila y alguien la grabó y lo subió a internet”.

El Chino Darín compartió una foto con Úrsula Corberó que revolucionó a sus seguidores Los actores se muestran cada vez más enamorados Foto: @chinodarin El Chino Darín y Úrsula Corberó serán padres. Foto: @chinodarin Foto: @chinodarin La gravedad de la situación escaló cuando distintos medios informativos replicaron el contenido, dándole un encuadre inocente. Al titular: "Úrsula Corberó disfrutando de un restaurante con amigos", se omitía un detalle crucial que transformaba la situación de un acto público a una violación de la intimidad. Sposato fue categórico al respecto: “No se trataba de un restaurante cualquiera, sino del restaurante del edificio donde ella vive”, evidenciando cómo el desconocimiento de la fuente comprometió la seguridad de la actriz en su propio hogar.