Moria Casán reveló el picante apodo que le puso a Wanda Nara y sorprendió a sus compañeros
La conductora decidió contar en su programa el sobrenombre que decidió ponerle a la empresaria.
Moria Casán volvió a la televisión de la mano de El Trece y se apoderó de la franja de la mañana. La One busca de alguna manera ser la figura que pueda remontar el rating complicado que viene teniendo el canal y en su tercera emisión apuntó contra Wanda Nara.
En La Mañana con Moria, Gustavo Méndez (panelista de espectáculos) se encontraba hablando sobre el conflicto legal entre la conductora de Telefe y Mauro Icardi, quien llegó en las últimas horas al país junto a la China Suárez.
"Yo una vez le dije a Wanda que era una michifuz legal divina. Fue en un programa que hicimos en Telefe con Gerardo Rozín", expresó Moria, quien es conocida por no tener ningún tipo de filtro para opinar y decirle a los famosos lo que piensa sobre ellos.
Moria Casán reveló el apodo que le puso a Wanda Nara
"Ella me dice 'Moria, me tenés que dar lecciones por cómo te fue en la vida' y le dije 'vos me tenés que dar lecciones a mí de cómo hiciste tu vida, tu carrera, tu prosperidad y cómo hiciste para tener semejante billete. Hay que tener instinto para hacer dinero y ella tiene talento para hacer dinero y ser una empresaria extraordinaria", contó Moria Casán.
Luego de esto, expresó que "hace rato que Telefe estaba en búsqueda de Wanda Nara, no sé si como sucesora de Susana Giménez, por favor ¡No!". Luego, dejó en claro que "Susana Giménez es una estrella única, es humillante que le busquen sucesora".