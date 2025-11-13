Video: un grupo de vecinos redujo a golpes a un motochorro en Córdoba

El motochorro había robado el celular a una joven en la ciudad de Córdoba. El video muestra a vecinos bajándolo de la moto y golpeándolo en la calle.

Un grupo de vecinos y comerciantes de la ciudad de Córdoba logró interceptar y golpear a un motochorro que acababa de cometer un arrebato este jueves. El hecho ocurrió en Obispo Oro al 400, barrio Nueva Córdoba, y toda la secuencia quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente.

Según confirmaron fuentes policiales, el delincuente había robado minutos antes el celular Iphone 16 Pro Max de una chica que caminaba por la zona. Tras el arrebato, varios vecinos que presenciaron la escena salieron corriendo detrás del delincuente, lo alcanzaron y lo redujeron por la fuerza en plena calle.

Las imágenes difundidas por Canal El Doce muestran cómo los residentes del sector lo bajan de la moto, lo inmovilizan y lo increpan mientras autos y transeúntes observan sorprendidos. El video que se volvió viral también capta los golpes y patadas que recibió antes de la llegada de los agentes policiales, que finalmente procedieron a su detención.

Un grupo de vecinos agarró a un delincuente que se trasladaba en moto y lo agredieron a golpes Un motochorro que operaba en la zona En otros videos difundidos más tarde, testigos aseguraron que se trataría del mismo motochorro que operaba desde hacía semanas en la zona de Chacabuco a bordo de una Titán negra, acusado de varios arrebatos bajo la misma modalidad.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras la Policía investiga su participación en otros episodios similares ocurridos en Nueva Córdoba.