El Intendente de Ezeiza aseguró que el incendio afectó a diez fábricas del polo industrial

El Intendente de Ezeiza confirmó que el incendio en el polo industrial está contenido, sin heridos internados y con una decena de fábricas dañadas.

El intendente de Ezeiza aseguró que "queda por delante terminar de sofocar el fuego y asegurar toda el área".

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, afirmó este sábado que la explosión seguida de incendio en el polo industrial Carlos Spegazzini alcanzó a unas diez industrias, y aunque el foco ígneo continúa activo en algunos sectores, la situación está controlada y no existen personas hospitalizadas.

El jefe comunal destacó que la rápida llegada de numerosas dotaciones de bomberos provenientes de distintos municipios, junto con un fuerte despliegue del Ministerio de Seguridad bonaerense, permitió contener el avance de las llamas. En diálogo con Radio Rivadavia, reiteró que “son casi diez las empresas afectadas” por el incidente.

Habilitan la autopista Ezeiza - Cañuelas En paralelo, fuentes médicas consultadas indicaron que las 12 personas trasladadas al Hospital de Ezeiza ya fueron dadas de alta. Según Granados, la mayoría presentó dificultades respiratorias por la inhalación de monóxido de carbono, producto de la combustión de neumáticos en una de las fábricas. Algunos pacientes fueron derivados a otras instituciones para chequeos complementarios, aunque ninguno presentó lesiones graves ni riesgo de vida.

Sobre el impacto ambiental y las condiciones en la zona, Granados explicó que persiste una densa columna de humo, pero aclaró que “no representa peligro para los vecinos ni para quienes viven cerca del predio”. Además, anticipó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido interrumpida por la baja visibilidad, comenzó a habilitarse nuevamente.