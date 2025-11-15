"Está destruida": el video de un empleado en el momento de la explosión en Ezeiza

Un video grabado por un trabajador muestra la destrucción. “Acaba de explotar la fábrica de al lado, nos agarró a todos”, dijo.

Un impactante video grabado por un trabajador desde el interior de una de las fábricas afectadas por la explosión en Ezeiza muestra la magnitud del desastre. En la filmación, el empleado relata en estado de shock: "Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado".

Mirá el video: explosión en Ezeiza Explosión en ezeiza El video fue grabado en la fábrica Flamia, que sería lindera a la planta agroquímica donde se originó el siniestro. El trabajador, en medio de la confusión, grita: "Hizo volar a la mierda toda la fábrica. Flamia está destruida".

La filmación recorre el interior de un galpón que sufrió graves daños, con escombros en el suelo. "Estamos ahí cerca de la explosión, nos agarró a todos", agrega el empleado, mientras se ve a otra persona corriendo en la oscuridad.