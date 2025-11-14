Pánico en Ezeiza: explotó una fábrica de agroquímicos y hay más de 20 heridos

Una impactante explosión puso en estado de alerta a los vecinos de Ezeiza y Cañuelas este viernes por la noche. El siniestro se produjo en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas. Como consecuencia del impacto, explotaron varias fábricas, generando alerta y temor entre los vecinos de la zona.

Carlos Santoro, del Canning Health Institute, dijo que habían recibido 22 personas heridas, entre ellas policías y bomberos, con quemaduras leves en distintas partes del cuerpo. Además, dijo que el hospital Central de Ezeiza también está recibiendo heridos.

Además hay dos policías intoxicados, mientras los rescatistas aguardan que los bomberos puedan controlar las llamas para verificar si hay víctimas fatales.

En medio de esta preocupante situación, las autoridades emitieron un alerta rojo para toda esa región del conurbano y las localidades vecinas, ya que se había formado una enorme nube negra, cargada de sustancias tóxicas y potencialmente peligrosas.

Carlos Santoro , director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio ”.

Santoro confirmó el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO. También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño. Está en terapia intensiva”.

Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino "gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas". Informó además que "cuatro se suturaron y les dimos el alta".

La imagen aérea que muestra la magnitud de la explosión

Video explosión Ezeiza

El siniestro se produjo cerca de las 21 en una empresa de agroquímicos, aunque también resultaron afectadas por la onda expansiva una fábrica de plásticos, otra de pinturas y otra de gomas, y rápidamente se originó una enorme columna de humo.

En tanto, varias dotaciones de bomberos de la zona -Ezeiza, Lomas de Zamora y Lanús- trabajaban intensamente en el lugar y por el momento se desconoce si había personas en la fábrica al momento de registrarse la explosión.

La fuerte estampida se escuchó a varios kilómetros de distancia, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, y produjo fuertes vibraciones en las viviendas ubicadas en las inmediaciones, en muchas de las cuales se rompieron vidrios y ventanales. Algo similar sucedió en el centro comercial Los Nogales, ubicado en Tristán Suárez, donde estallaron las vidrieras de muchos comercios.

El video del momento en el que explota la fábrica

Explosión en Ezeiza

Además, la policía decidió cortar el tránsito vehicular en la autopista Ezeiza-Cañuelas, a modo de prevención, y para permitir el paso de autobombas, ambulancias y patrulleros.

Según el reporte de los vecinos se sentía un aroma particular en la zona, similar al de la pólvora, aunque se trataría de alguna sustancia tóxica, por lo que las autoridades solicitaron a los residentes que permanezcan en sus hogares.

En ese sentido, la intendencia de Virrey del Pino -en el partido de La Matanza- solicitó a sus vecinos “no salir de sus casas y mantener puertas y ventanas cerradas”, ante el peligro de que la onda expansiva alcance esa zona del conurbano, aunque según los expertos la columna de humo se dirigía hacia San Vicente.

Por su parte, Granados indicó en declaraciones al canal Todo Noticias que “hay heridos leves. Fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos como se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

En las redes, rápidamente se viralizaron cientos de videos de los vecinos, en uno de los cuales podía observarse corriendo a los operarios de una de las empresas, buscando resguardo cuando se produjo el impactante estallido.