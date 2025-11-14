Una explosión en un depósito de fuegos artificiales sacudió a San Pablo: murió una persona

Una fuerte explosión en un almacén de fuegos artificiales causó la muerte de una persona muerta y al menos otras diez resultaron heridas. El siniestro ocurrió el jueves por la noche en el barrio Tatuapé, al este de San Pablo , Brasil .

El estallido generó una gran columna de humo y fue seguido por un incendio que afectó la estructura donde se almacenaba la pirotecnia, ubicada en la intersección de Avenida Celso Garcia y Avenida Salim Farah Maluf.

La intensidad de la detonación movilizó a ocho dotaciones del Cuerpo de Bomberos y a la Policía Militar. La zona fue acordonada mientras los equipos trabajaban en el lugar.

Según el reporte de los bomberos, el llamado de emergencia fue registrado oficialmente a las 19:45. El incendio se originó en una vivienda adaptada como depósito, donde se guardaban fuegos artificiales . Además de la gran explosión inicial, se produjeron otras menores que se expandieron en diferentes direcciones.

El Cuerpo de Bomberos confirmó la muerte de una persona en el lugar. En tanto, entre los heridos se encuentra un hombre con una lesión en la mano que se trasladó por sus propios medios, otro con otorrea asistido por el Servicio Móvil de Atención Médica (SAMU) y una mujer que sufrió traumatismo craneoencefálico.

También resultó herido un hombre con raspaduras, hospitalizado junto a su madre. Otros seis lesionados presentaron heridas leves y no necesitaron ser trasladados.

La magnitud del siniestro provocó importantes daños materiales en viviendas y vehículos cercanos. Como si fuera poco, la onda expansiva derribó a motociclistas que transitaban por una avenida próxima, rompió vidrios de edificios vecinos y afectó ventanales. Algunos inmuebles presentaron colapsos parciales, según informaron los rescatistas.

Por su parte, testigos del barrio de Tatuapé, que hablaron con periodistas del medio OGlobo, calificaron la explosión como violenta.