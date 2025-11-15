Un futbolista de River, entre los damnificados por la explosión en Ezeiza: cómo se encuentra

Su vivienda registró rotura de vidrios y otros daños, aunque afortunadamente él no se encontraba en el lugar.

La onda expansiva alcanzó la casa del futbolista, que no estaba presente al momento del incidente.

Una fuerte explosión registrada este viernes en la localidad de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, provocó daños en varias viviendas cercanas al parque industrial donde ocurrió el incidente. Entre los afectados se encuentra Franco Armani, cuyo domicilio sufrió rotura de ventanas y otros desperfectos.

El arquero de River no se encontraba en la casa, ya que estaba cenando fuera.

Franco Armani, entre los damnificados “El barrio donde vive Franco Armani fue uno de los impactados. Él y su familia no estaban en ese momento. La vivienda quedó dañada, como muchas otras de la zona. Ya están al tanto de la situación y luego decidirán dónde pasarán la noche”, informó en TN el periodista Nicolás Singer.

Armani aún no estaba concentrado con el plantel, algo que hará recién este sábado en la previa del duelo ante Vélez, correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura, donde River buscará asegurar su clasificación a la Copa Libertadores.

Qué se sabe sobre la explosión en Ezeiza Las primeras informaciones indican que la detonación se originó en una fábrica del Polo Industrial Spegazzini, en Cañuelas, y dejó al menos 22 personas heridas. La onda expansiva afectó además otras plantas y viviendas de las inmediaciones.