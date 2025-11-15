Se suspendieron las clases en Ezeiza tras el estallido

La Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) anunció la suspensión total de las clases y actividades académicas del sábado 15 de noviembre, en respuesta a la compleja situación que atraviesan Ezeiza y las localidades cercanas tras la explosión en el Polo Industrial Carlos Spegazzini .

A través de un comunicado, las autoridades universitarias explicaron que la medida busca priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, en un contexto donde los equipos de emergencia trabajan desde la noche del viernes para contener los daños ocasionados por el estallido y el incendio posterior. La institución también agradeció a la Municipalidad de Ezeiza y a las fuerzas que continúan operando sin descanso.

La UPE informó que comunicará la reprogramación de las actividades a través de sus canales oficiales y reiteró que la prioridad es el resguardo de toda la comunidad educativa.

También escuelitas de fútbol, clubes y talleres culturales tomaron una medida similar por la presencia de humo y los destrozos generados por la onda expansiva.

Mientras tanto, vecinos de la zona comenzaron a difundir en redes sociales videos e imágenes que muestran el fuerte impacto de la onda expansiva en sus viviendas.

Testimonios dramáticos en Ezeiza

Ventanas destruidas, techos arrancados de cuajo y cielorrasos derrumbados dan cuenta de la violencia del fenómeno que convirtió la noche en un escenario de incertidumbre y miedo.

Incendio en Ezeiza

Los testimonios se multiplicaron. “Techos y vidrios volaron varios kilómetros”, relató un residente a la señal TN. Otro vecino, César, dijo que estaba en su casa escuchando música “cuando un estruendo apagó todo de golpe”. Al salir, observó una columna de humo densa y creciente.

También se registraron escenas de evacuación improvisada: “La policía nos pidió que nos alejemos porque podía haber otra explosión más grande”, relató otro testigo que vio cómo una enorme bola de fuego se elevaba en cuestión de segundos.

De acuerdo con información preliminar, el estallido se habría originado en una de las industrias del polo y dejó al menos 25 personas heridas, además de daños materiales en otras plantas y en un amplio radio de viviendas.

El intendente Gastón Granados confirmó el despliegue de múltiples dotaciones de bomberos, personal de Defensa Civil y ambulancias, y aseguró que el operativo se focaliza en garantizar la seguridad de los vecinos y contener focos secundarios.