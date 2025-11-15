Tres personas fueron detenidas tras un allanamiento en un punto de venta de drogas

El procedimiento se llevó a cabo este sábado en Rodeo de la Cruz. Había cocaína envuelta en papel glasé.

Tres personas fueron detenidas tras un allanamiento en una vivienda que funcionaba como punto de venta de drogas en el departamento de Guaymallén. El procedimiento se llevó a cabo este viernes por la tarde y fue encabezado por la división de Lucha contra el Narcotráfico, de la Policía de Mendoza.

El operativo se realizó alrededor de las 18.30 en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Barcelona y Congreso, en Rodeo de la Cruz. Allí, los efectivos detuvieron a tres hombres, de 25, 29 y 31 años de edad. Todos quedaron involucrados en la causa por narcomenudeo.

69fdcbd0-c0b5-4357-bf78-5e07487439ef Durante el procedimiento, el personal policial incautó 82 envoltorios de papel glasé que contenían 42,3 gramos de cocaína, además de $34.600 en efectivo y dos teléfonos celulares Motorola, elementos vinculados a la actividad ilícita.