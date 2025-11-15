Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado popular retomó la deliberación y crece la tensión

El jurado popular volvió a reunirse a primera hora para intentar acordar un veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Tienen plazo hasta las 14 horas.

En una jornada marcada por la expectativa social y el hermetismo judicial, los integrantes del jurado popular reanudaron este sábado a las 8 horas deliberaciones para definir el veredicto en el juicio contra el Clan Sena, acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

Según explicó el abogado Gustavo Briend, representante de Gloria Romero —madre de Cecilia—, la audiencia de hoy tiene carácter protocolar, ya que el jurado cuenta con tiempo limitado: deberán llegar a un acuerdo antes de las 14 horas.

La continuidad del debate se definió luego de que el viernes, tras unas seis horas de discusión, uno de los jurados que actuaba como vocero solicitara a la jueza Dolly Fernández revisar nuevamente parte de la prueba antes de pronunciar un dictamen. La magistrada aceptó el pedido, por lo que el análisis se retomó este sábado en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, sede del juicio más resonante de la historia reciente del Chaco.

Los imputados son siete: César Sena; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y Fabiana González, Griselda Reinoso, Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón. Todos ellos escuchan el avance del proceso mientras, afuera del edificio, numerosos vecinos volvieron a concentrarse para exigir justicia por Cecilia, vista por última vez el 2 de junio de 2023. Su cuerpo nunca fue encontrado; se presume que fue descuartizado e incinerado.

Justicia por Cecilia Strzyzowski Este viernes, Ricardo Osuna, abogado defensor de Emerenciano Sena, sostuvo que “no llegaron a un acuerdo” durante la deliberación previa. “Creo que hay una interna entre ellos”, afirmó. También remarcó que tanto su defendido como el resto de los acusados están “ansiosos, igual que la comunidad”, a la espera del veredicto. Insistió en que, a su criterio, “si miran la prueba, tienen que declararlo no culpable”.