Los macabros detalles de una perito sobre cómo el cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue ocultado en la chanchería

En el juicio por jurados en Resistencia, la perito forense Anahí Ginarte declaró qué hicieron los Sena con el posible cadáver de Cecilia Strzyzowski.

En una nueva audiencia del juicio por jurados que se desarrolla en Resistencia, Chaco, por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la perito forense Anahí Ginarte confirmó que el cuerpo fue quemado durante varias horas a una temperatura superior a los 800 grados en la chanchería de la familia Sena.

Cómo ratificaron que el cuerpo de Cecilia Strzyzowski fue calcinado La experta, que forma parte del Poder Judicial de Córdoba, explicó que los restos analizados presentaban signos de calcinación y no de carbonización, lo que indica una exposición prolongada a fuego extremo y complicó la posibilidad de obtener muestras de ADN. El dato fue ratificado por el abogado querellante Gustavo Briend, quien indicó que la antropóloga forense detalló ante el jurado popular y el tribunal interviniente que se encontraron diversos restos óseos pertenecientes a una mujer.

juicio femicidio Cecilia Strzyzo Entre ellos se identificaron vértebras, costillas, cráneo, falanges, tibia, fémur, clavícula, rótula, peroné y piezas dentales. Según el informe presentado, todos los restos fueron localizados en la zona de la chanchería utilizada por la familia Sena.

La temperatura del fuego y el tipo de daño observado en los restos fueron elementos centrales en la declaración de Ginarte. La especialista aclaró que la calcinación implica un nivel de destrucción mayor que la carbonización, lo que permitió establecer que el cuerpo fue sometido a una fuente de calor sostenida e intensa, compatible con un proceso de incineración planificado.

Por otro lado, Briend señaló que, debido al avance de las audiencias, el fallo del jurado podría conocerse antes de lo previsto. “Creo que el viernes tenemos fallo”, expresó el abogado de la querella al ser consultado por la agencia Noticias Argentinas.