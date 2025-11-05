Detuvieron a un abogado del Clan Sena por amenazar a un perito

Este miércoles, la fiscalía ordenó la detención de Nicolás Boniardi, uno de los abogados del Clan Sena, en el marco del avance del juicio por jurado.

El viernes 31 de octubre comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Se trata de un jurado popular integrado por 12 personas que determinarán la culpabilidad o inocencia del Clan Sena por el asesinato de la joven, en junio de 2023.

En ese marco, este miércoles detuvieron a Nicolás Boniardi, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena. El letrado habría amenazado a un perito durante el juicio, motivo por el cual ordenaron su detención.

Quién es Nicolás Boniardi, el abogado del Clan Sena Nicolás Boniardi es colaborador de Ricardo Osuna, el abogado que encabeza el equipo defensor del Clan Sena en el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El clan Sena. Foto: archivo El clan Sena. Foto: archivo No se trata de la primera vez que el nombre de Boniardi resuena en el juicio. El miércoles pasado, cuando tuvo lugar la selección de jurados, el abogado utilizó el celular, pese a estar prohibido, y filmó a los postulantes. Esta conducta llamó la atención de la Policía de inmediato, que lo expulsó de la sala y lo detuvo. Asimismo, secuestraron su dispositivo móvil y quedó a cargo de los peritos.

Como si fuera poco, el martes, los peritos convocaron a Boniardi para que les diera la clave del celular. Sin embargo, el abogado se negó y amenazó con pegarle a uno de los peritos que se encontraban allí.