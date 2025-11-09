Aislaron a Marcela Acuña, la mamá de César Sena, tras agredir a 5 agentes penitenciarias

Marcela Acuña está detenida e imputada por haber sido partícipe necesaria en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la ex de su hijo César Sena.

Marcela Acuña, imputada como partícipe necesaria en el femicidio de su nuera, Cecilia Strzyzowski, fue trasladada a una celda individual de aislamiento tras protagonizar una agresión contra cinco agentes penitenciarias. El incidente ocurrió en la Unidad de Mujeres de Resistencia, en medio de un reclamo generalizado de las presidiarias.

El hecho se produjo este miércoles en la Celda 1 del Pabellón 3, donde Acuña se encontraba con otras tres detenidas. Según el informe de Diario Norte, cinco agentes penitenciarias sufrieron lesiones:

Viviana Beatriz Pawizki (Cabo Primero): Golpe eritematoso en la rodilla izquierda.

Golpe eritematoso en la rodilla izquierda. Luciana Romero (Cabo Primero): Eritema lineal leve en el codo derecho.

Eritema lineal leve en el codo derecho. Gavilán Soto (Agente): Hematoma en la cara externa de la pierna izquierda.

Hematoma en la cara externa de la pierna izquierda. Lucía Benítez (Agente): Eritema lineal leve en el antebrazo derecho.

Eritema lineal leve en el antebrazo derecho. Camila Martínez (Cabo Primero): Escoriaciones en el antebrazo izquierdo. Tras la agresión y el reclamo de las internas por el comportamiento conflictivo y poco empático de Acuña y sus compañeras, la Alcaide Principal dispuso su aislamiento a una celda individual. El informe sobre el incidente ya fue puesto a disposición de la Justicia.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski Marcela Acuña, quien en 2023 fue candidata a intendenta de Resistencia, lleva más de 28 meses detenida mientras continúa el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Está imputada por haber sido partícipe necesaria del femicidio.

