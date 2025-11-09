Causa Cuadernos: los videos de los supuestos recorridos que hacía Oscar Centeno
La causa de "los Cuadernos de las Coimas" es considerado el "mayor juicio de corrupción de la historia argentina" que tiene a la cabeza a Cristina Kirchner.
Esta semana, el Tribunal Oral Federal N°7 dio inicio al juicio por la denominada "Causa de los Cuadernos de las Coimas", considerado por su envergadura como "el mayor caso de corrupción de la historia argentina". Ahora trascendieron dos videos que corresponderían a Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta.
En cuanto a la envergadura del juicio, se debe a que tiene 87 imputados, entre los cuales figuran exfuncionarios de alto rango y empresarios, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas
El juicio, que comenzó este jueves, aborda el funcionamiento de una supuesta asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas que habría operado entre 2003 y 2015.
Imputados Totales: 87 personas, incluyendo 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios.
Se juzgarán cuatro expedientes de forma conjunta, con 626 testigos propuestos.
Todos los participantes se harán presentes vía Zoom, ya que “no existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para este proceso”. Las audiencias, al menos hasta el 4 de diciembre, se transmitirán por el canal de YouTube de la Corte Suprema.
¿Quiénes son los principales acusados?
Los imputados se dividen en dos grupos principales, según su rol en el supuesto esquema de corrupción:
1. Lado de la política (asociación ilícita y cohecho pasivo - cobro de coimas):
Cristina Fernández de Kirchner: Imputada como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”.
Julio De Vido: Acusado como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos”.
Roberto Baratta: Acusado como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos”.
Oscar Centeno: Exchofer de Baratta, irá a juicio como miembro de la asociación ilícita, por no denunciar el caso que fue destapado por su exmujer, Hilda Horovitz.
Otros Acusados: Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José Olazagasti, José López, Rudy Ulloa, Walter Fagyas y Juan Manuel Abal Medina.
2. Empresarios acusados de pagar sobornos para “engrasar a su favor la máquina de la obra pública”:
Aldo Benito Roggio: Presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A., acusado de cohecho activo.
Ángelo Calcaterra: Primo de Mauricio Macri y accionista de ODS e IECSA, imputado como “autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos”.
Enrique Menotti Pescarmona: Presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, supuesto “autor de trece cohechos activos”.
Armando Roberto Loson: Presidente del Grupo Albanesi, enjuiciado por diez cohechos activos.
Carlos Wagner: Ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, acusado de ser organizador de la asociación ilícita.