Causa Cuadernos: los videos de los supuestos recorridos que hacía Oscar Centeno

La causa de "los Cuadernos de las Coimas" es considerado el "mayor juicio de corrupción de la historia argentina" que tiene a la cabeza a Cristina Kirchner.

Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, uno de los acusados por la causa de los "cuadernos de las coimas".

En cuanto a la envergadura del juicio, se debe a que tiene 87 imputados, entre los cuales figuran exfuncionarios de alto rango y empresarios, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los videos que serían de Oscar Centeno La supuesta voz de Oscar Centeno en Olivos La supuesta voz de Oscar Centeno en Olivos. N/A Uno de los supuestos recorridos de Oscar Centeno, en Puerto Madero. Uno de los supuestos recorridos de Oscar Centeno, en Puerto Madero. N/A El juicio por la causa Cuadernos de las Coimas El juicio, que comenzó este jueves, aborda el funcionamiento de una supuesta asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas que habría operado entre 2003 y 2015.

Imputados Totales: 87 personas, incluyendo 19 exfuncionarios, dos choferes y 65 empresarios.

Se juzgarán cuatro expedientes de forma conjunta, con 626 testigos propuestos .

Todos los participantes se harán presentes vía Zoom, ya que “no existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para este proceso”. Las audiencias, al menos hasta el 4 de diciembre, se transmitirán por el canal de YouTube de la Corte Suprema. ¿Quiénes son los principales acusados? Los imputados se dividen en dos grupos principales, según su rol en el supuesto esquema de corrupción:

1. Lado de la política (asociación ilícita y cohecho pasivo - cobro de coimas):