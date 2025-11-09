Maximiliano Pullaro reiteró su pedido a Javier Milei por fondos: "Terminan subsidiando a los barones del Conurbano"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a reclamarle a Javier Milei por una redistribución más equitativa de los recursos federales.

Maximiliano Pullaro volvió a pedirle al gobierno de Javier Milei una redistribución más equitativa de los recursos federales, coincidiendo en la necesidad de impulsar una reforma tributaria que beneficie al interior productivo.

En un acto provincial, el gobernador de Santa Fe criticó que los fondos que aporta su provincia se destinen a otras jurisdicciones. “Santa Fe aporta aproximadamente 3 mil millones de dólares al Estado Nacional cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio,” afirmó.

En ese sentido, Pullaro aseguró que esos recursos "terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires”.

Tras esto, el mandatario provincial pidió una “redistribución más equitativa” de los recursos, señalando que actualmente “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires, perjudicando al interior productivo”.

Maximiliano Pullaro pidió reducir impuestos y retenciones El mandatario santafesino coincidió con la necesidad de una reforma tributaria, pero hizo hincapié en la reducción de impuestos regresivos. Al respecto, subrayó que las retenciones son “el impuesto más regresivo que existe en la República Argentina” y pidió reducir tanto las retenciones como el impuesto al cheque.