Causa Cuadernos: el Ministerio Público buscará interrogar cerca de 900 testigos en el juicio

La fiscal federal Fabiana León elevó un informe actualizado y pormenorizado del estado de la causa por corrupción, cuya investigación fue más extensa en la historia judicial argentina y que tendrá nuevamente a Cristina Fernández en el banquillo de los acusados.

Fabiana León, titular de la fiscalía general número 5 ante los Tribunales Orales Federales, presentó un dosier donde da cuenta la situación del expediente judicial iniciado por los escritos de Óscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, antigua mano derecha de Julio De Vido como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, donde reveló un entramado de coimas de empresarios de la construcción a exfuncionarios del kirchnerismo.

El documento de 40 páginas, publicado en el portal institucional del Ministerio Público Fiscal, señala el trabajo de la acusadora junto a su equipo y las medidas adoptadas para garantizar la transparencia y la justicia en este caso de gran impacto social.

Fiscal Fabiana León En ese marco, desde la Fiscalía se desarrolló un arduo trabajo de digitalización, análisis exhaustivo de pruebas, organización documental y sistematización del material probatorio para sustentar, desde su parte, el debate oral que comenzará el próximo jueves el 6 de noviembre.

El informe también señala que en materia de medidas cautelares, el Tribunal Oral Federal Número 7 integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, aplicó a instancia de la parte acusadora, restricciones personales, como la prisión preventiva y prohibiciones de salida, así como también patrimoniales para impedir que los imputados logren beneficiarse de sus actos ilícitos, asegurando la restitución de los daños económicos al Estado.

Oscar Centeno X En el juicio se debatirá una importante cantidad de delitos, siendo la asociación ilícita, el cobro y pago de sobornos, el encubrimiento y el lavado de activos las principales calificaciones delictivas. En su momento, la fiscalía de instrucción a cargo de Carlos Stornelli presentó acusaciones concretas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el antiguo Ministro de Planificación, Julio De Vido y empresarios del rubro de la construcción. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Paul Starc, será parte querellante.